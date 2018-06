Costruire un portafoglio finanziario: i principi basilari

Alla base della composizione di un valido portafoglio finanziario stanno delle regole di acquisto e vendita dei titoli che gestiscano al meglio l’incertezza, ovvero il rischio. Ecco alcuni punti chiave:

* Escludere i prodotti inefficienti, ovvero accompagnati da costi non necessari: tra questi ci sono sicuramente le polizze unit-linked, le polizze index-linked, le gestioni patrimoniali e più in generale tutti gli investimenti sottoscrivibili solo presso determinati intermediari. Optare invece per degli strumenti quotati nei mercati regolamentati.

* Stabilire quali sono i propri personali obiettivi finanziari. Le coordinate su cui ci si muove sono due: a) protezione dei risparmi e b) tentativo di fare fruttare i risparmi – accettando anche l’eventualità di perdere del denaro. La pianificazione finanziaria si muove tra queste due polarità tra le quali esistono innumerevoli posizioni intermedie.

* Avere le idee chiare sulla strategia di gestione più compatibile con le proprie caratteristiche personali, con la propria filosofia d’investimento. In questo ambito le polarità che si combinano sono le seguenti:

– “value investing” vs. “momentum investing”. Nel primo in buona sostanza si compra un titolo quando è a buon prezzo e lo si rivende quando il suo prezzo è salito”. Nel secondo approccio si acquista quando il trend è vivo (tutti comprano quel prodotto) e si vende quando il trend è calato.

– “gestione attiva” vs. “gestione passiva”.

– “approccio discrezionale” vs. “approccio sistematico”: nel primo caso ogni volta che occorre operare una scelta d’investimento, si valutano le variabili più importanti da analizzare in quel dato momento. Nell’approccio sistematico si stabiliscono invece fin dall’inizio le regole che resteranno valide in fase di acquisto, per tutta la durata dell’investimento e in fase di vendita.

Torneremo presto a parlare dell’argomento, continuate a seguirci