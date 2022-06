Nel corso degli ultimi anni, ben poche piattaforme che si occupano di trading online sono riuscire a crescere al ritmo di Plus500. Ebbene, il famoso gruppo globale multi-asset fintech ha voluto fare un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso di crescita.

Ecco spiegato il motivo per cui ha realizzato e diffuso una nuovissima campagna pubblicitaria a livello mondiale. Nello spot si può notare Kiefer Sutherland, il ben noto attore della serie tv “24”, mentre svela tutti i vantaggi di affidarsi a Plus500 e alla sua app per dispositivi mobili.

Un segnale forte dato alla concorrenza, da parte di Plus500, con l’intento di far fare al proprio marchio un vero e proprio salto di qualità a livello internazionale, ricavandosi ancora maggiore spazio in un contesto commerciale che sta crescendo a ritmi incredibili. E, per raggiungere questo obiettivo, Plus500 ha deciso di ideare uno spot commerciale che ha come protagonista Sutherland, non solo attore, ma anche regista e cantautore, che ha vinto diversi riconoscimenti durante la sua carriera, tra cui un Emmy Award e un Golden Globe.

Un massiccio investimento per ampliare il proprio bacino di pubblico

Se fino ad ora gli investimenti pubblicitari di Plus500 erano rivolti più che altro a campagne promozionali online, ora è arrivato il momento del salto di qualità. Con questa nuova campagna pubblicitaria internazionale, l’intento è quello di smuovere le acque per rendere il proprio marchio sempre più internazionale e di alto profilo.

Tra l’altro, è interessante mettere in evidenza come lo spot pubblicitario è stato progettato e realizzato nel giro di sei mesi insieme alla McCann Tech, ovvero un’agenzia che si occupa di questo settore grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia denominata McCann Worldwide. Il protagonista della pubblicità, Kiefer Sutherland, è un’ottima scelta per lanciare un messaggio importante circa i valori che ispirano la piattaforma di trading online Plus500.

L’attore che ha recitato nella ben nota serie tv “24”, infatti, ha rimarcato con vigore le tre caratteristiche principali del portale in questione. Prima di tutto, un altissimo livello di affidabilità, poi una grande facilità d’uso, anche per tutti quegli utenti che hanno poca esperienza con questo settore. Infine, la capacità di mettere a disposizione dei trader un’ampia e variegata gamma di indicazioni e approfondimenti riguardanti il mercato.

L’idea di fare trading con un vantaggio

L’obiettivo di questa campagna pubblicitaria era anche quello di rimarcare il fondamentale uso delle applicazioni nella vita di tutti i giorni. È chiaro che fare trading con l’app mobile di Plus500 diventa molto più semplice e immediato. L’esperienza d’uso che viene garantita è davvero di elevato profilo, visto che i clienti potranno trovare tutti quegli strumenti che sono presenti già nell’esperienza desktop.

Plus500 mette a disposizione un novero di materiali didattici praticamente sconfinato, con tanti e differenti strumenti che consentono di gestire il rischio secondo le proprie esigenze e preferenze, ma anche un servizio di assistenza clienti sempre disponibili, 24 ore su 24, pronto a intervenire in caso di necessità.

In questo modo, i trader, sia quelli che vantano già un buon livello di esperienza che quelli che sono alle prime armi, potranno trovare un ambiente fertile e ideale per poter crescere e acquisire quella consapevolezza e sicurezza di cui necessitano per raccogliere risultati positivi durante la loro attività di investimento.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del protagonista dello spot pubblicitario di Plus500, ovvero Kiefer Sutherland. L’attore canadese, infatti, si è detto estremamente felice di poter essere il volto di questa nuova campagna internazionale per una delle più importanti e rinomate piattaforme che si occupano di trading finanziario online.