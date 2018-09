In che modo il FinTech sta cambiando la finanza

Abbiamo già dato qualche tempo fa una definizione di FinTech, il termine che indica il settore delle tecnologie utilizzate in ambito finanziario. Il FinTech non è un avversario delle tradizionali banche, bensì un ottimo potenziale partner, infatti la cooperazione tra i due universi è già abbondantemente avviata.

Anche in Europa il mondo dei servizi finanziari ha subito un profondo mutamento nell’ultimo decennio, con un calo degli operatori tradizionali a cui è corrisposta la comparsa di centinaia di società FinTech. Superato l’iniziale atteggiamento competitivo tra operatori tradizionali e operatori innovativi, è ora assai comune una politica di collaborazione che mette insieme non soltanto gli istituti di credito tradizionali e le società FinTech, ma anche i protagonisti di altri settori industriali. Questo si traduce nella fondazione di startup per accedere a nuovi mercati, sviluppare prodotti, acquisire nuovi segmenti di clientela e ottimizzare i modelli operativi mediante l’adozione di nuove tecnologie. Il vantaggio è bilaterale: le banche tradizionali aumentano il loro raggio d’azione e possono sperimentare nuove tecnologie (anche nell’ambito delle metriche del gradimento della customer experience). Le FinTech dal canto loro trovano nella cooperazione con le banche tradizionali un modo per aumentare più rapidamente la rilevanza e la fiducia del cliente nel loro brand e per crescere di dimensioni.

Le parole chiave del futuro saranno open banking (sistema che fornisce i dati mediante l’utilizzo di API, ovvero di software che permettono di semplificare il dialogo tra un’applicazione e l’utente), robotic process automation (tecnologiee e processi in grado di eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli operatori) e intelligenza artificiale. Del resto, i consumatori, sempre più abituati agli efficientissimi servizi offerti da piattaforme come Google, Apple, Facebook e Amazon, sono assai ben predisposti ai servizi altamente personalizzati e che si completano in tempo reale.