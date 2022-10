I trucchi per risparmiare sulla spesa: i supermercati non te lo direbbero mai

Il caro spesa ha messo letteralmente spalle al muro migliaia di famiglie. Pertanto, può essere utile conoscere alcuni trucchi per risparmiare sulla spesa. Ecco qualcosa che i supermercati non ti direbbero mai!

L’impennata dei prezzi di beni e servizi è sotto l’occhio di tutti. Alcuni articoli sono arrivati addirittura a costare il doppio e talvolta il triplo, rispetto a poche settimane fa. Tuttavia, seguendo alcuni piccoli accorgimenti, è possibile risparmiare un bel gruzzoletto sulla spesa quotidiana. Ecco per te, alcuni consigli per risparmiare sulla spesa.

Caro Spesa: ecco i trucchi per risparmiare

Risparmiare è il desiderio di tutte le famiglie, specialmente, in questo periodo dove la situazione economica generale non è delle più rosee. Uno dei momenti per poter risparmiare qualche soldo, è sicuramente il momento di andare al supermercato. Per cui, vediamo insieme qualche importante regola su come fare la spesa risparmiando.

Risparmiare sulla spesa: come fare?

Innanzitutto, prima di andare al supermercato, prepara una dettagliata lista dei prodotti da acquistare necessariamente. Può sembrare una banalità, eppure, è la regola base per una spesa low cost. Una lista, ti aiuterà ad evitare di acquistare prodotti non effettivamente necessari e, dunque, a risparmiare soldi.

Girando tra gli scaffali del supermercato, prova a dare un’occhiata anche a prodotti di marche meno famose. Potresti essere sorpreso dal loro ottimo rapporto qualità – prezzo. Inoltre, fai attenzione alle offerte “fake”. Può capitare, che l’attenzione si soffermi sui prodotti che presentano cartellini che indicano offerte o prezzi vantaggiosi. Tuttavia, non sempre c’è convenienza! Spesso, gli articoli proposti come “offerta”, hanno dei prezzi addirittura maggiori rispetto a prodotti simili ed altrettanto validi, venduti a prezzo pieno.

Un altro valido trucchetto per risparmiare al supermercato, potrebbe essere acquistare prodotti in forma sfusa. I prodotti sfusi, non avendo packaging, ti permetteranno senza dubbio, di comprare prodotti di qualità, ad un prezzo nettamente inferiore. Inoltre, per risparmiare quando fai la spesa, opta sempre per prodotti di stagione. Frutta e verdura di stagione, non solo, sono salutari ma sono anche più economici di quelli fuori stagione.

Tra le altre tecniche utilizzate per risparmiare sulla spesa alimentare e non, anche l’utilizzo di applicazioni e siti dedicati al risparmio sulla spesa. Il web è davvero pieno di strumenti che possono darti una mano a non spendere più soldi del dovuto.

Infine ricorda, evita di andare al supermercato a stomaco vuoto. Esporsi a tante tentazioni con la fame, aumenta le possibilità di cedere ad acquisti imprevisti, che possono pesare sul tuo conto finale.