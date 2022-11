Poste Italiane: con SPID accedi ad un vantaggio unico, gratuitamente

Lo SPID è già di per sé uno strumento utile, soprattutto se si ha bisogno di accedere a dei documenti o a dei file presenti nei portali delle Pubbliche Amministrazioni. Con Poste Italiane il Sistema Pubblico di Identità Digitale può essere utilizzato per richiedere un servizio innovativo.

La PostePay Digital è una carta ricaricabile virtuale che si può ottenere in maniera totalmente gratuita e veloce, se si ha lo SPID basteranno pochi click per godere di grandi vantaggi unici. La PostePay Digital funziona esattamente come le altre ricaricabili, infatti può essere usata nei negozi fisici ed in quelli online.

Gli incentivi per utilizzare i pagamenti digitali di certo non mancano, nonostante la scelta del Governo Meloni che permetterà di pagare prodotti e servizi in contanti per un valore non superiore ai 5mila euro. I vantaggi dei pagamenti digitali, effettuabili direttamente anche tramite smartphone sono ancora molto invitanti.

Ormai si sa, Poste Italiane non fornisce solo servizio di corrispondenza, ormai l’azienda si è specializzata anche in servizi bancari, prepagate, servizi di investimento, telefonia e persino assicurazioni. Questa novità offerta a tutti i clienti Poste Italiane può garantire la semplicità dei pagamenti e l’immediatezza dei trasferimenti di denaro.

Con la PostePay Digital si riceverà anche il Cashback fino a €3 per ogni transazione di almeno €10 nei negozi aderenti e si potranno trasferire somme di denaro a persone come amici, colleghi e familiari o negozi fisici, tramite pagamento con smartphone, attraverso Google Pay o Apple Pay.

Come ottenere la PostePay Digital

La Postepay Digital può essere richiesta direttamente on-line in pochi secondi se si ha lo SPID, infatti quel servizio renderà la richiesta nettamente più rapida. Alternativamente si potrà usare documento identità cellulare e webcam. Tramite questi strumenti si potrà procedere con il form online mantenendo ​ massima sicurezza per i dati sensibili.

Durante la procedura verrà semplicemente richiesto di mostrare la carta d’identità e di realizzare un breve video con la fotocamera o la webcam. Questi passaggi verrebbero totalmente eliminati in caso di possesso di SPID in quanto basterebbero pochissimi istanti per ricevere la prova carta gratuitamente.

Per usufruire della carta prepagata bisognerà semplicemente scaricare l’applicazione sul proprio cellulare ed attivare la carta attraverso una notifica in app e via email. Con Postepay Digital si possono pagare bollettini, bollette, acquistare biglietti per il trasporto urbano ed anche posteggi nelle strisce blu, inoltre è ricaricabile anche con conti diversi da Poste si può trasferire denaro con i familiari ed amici