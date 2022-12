Richiedere la giacenza media PostePay per l’ISEE non è mai stato così facile

Certificazione per dichiarazione ISEE poste italiane: lo strumento semplice che permette di avere sempre disponibili i documenti ISEE di poste italiane.

Sul sito di Poste Italiane, già dal mese di dicembre 2022, è possibile effettuare il download delle giacenze medie e di tutti quei documenti necessari per richiedere il proprio ISEE legati alle Poste.

Col rilascio della certificazione per dichiarazione di poste italiane, sarà infatti possibile ottenere la giacenza media della propria Postepay, ma anche quella relativa al proprio conto bancoposta, nonché il valore nominale dei propri buoni fruttiferi e così via.

Vediamo quindi in che modo è possibile calcolare la giacenza media Postepay, così come quella di tutti i propri prodotti di Poste italiane, con un semplice click.

Richiedere giacenza media PostePay ai fini ISEE: la certificazione online

Sul sito di poste italiane, è possibile accedere alla propria area riservata, in cui si possono trovare tutti i documenti necessari per richiedere il proprio ISEE legati a un prodotto di poste italiane.

Partendo dall’esempio della giacenza media ai fini ISEE della propria Postepay Evolution, il procedimento per ottenere il documento è il seguente:

Recarsi sul sito di poste italiane, alla sezione rilascio certificazione per dichiarazione ISEE;

Selezionare il pulsante “Richiedi online”;

Accedere attraverso le proprie credenziali di Poste Italiane, oppure attraverso il servizio posteid. In questa sezione si potrà anche accedere rapidamente tramite QR code di app PostePay o BancoPosta;

Una volta effettuato il login col metodo che si preferisce, sarà sufficiente selezionare la tipologia di certificazione per la quale si sta richiedendo il report, e proseguire.

In generale, i passaggi da seguire una volta effettuato il login sono i seguenti:

Selezionare “tipologia certificazione”, e dal menu a tendina che si aprirà, scegliere “Report ISEE 2023”.

Se si preferisce, è possibile selezionare anche il segno di spunta che permette di inviare la certificazione sulla propria email;

Accettare le condizioni per l’invio della certificazione tramite email, se si è scelto di farlo;

Selezionare “Continua”;

Effettuare il download del file in PDF relativo alla giacenza media PostePay, come di tutti quei valori che interessano per calcolare l’ISEE 2023.

In seguito al download della certificazione per dichiarazione ISEE di Poste Italiane, non sarà necessario dover andare alle poste per avere altri documenti utili ai fini ISEE, perché questo strumento comprende tutti i prodotti di poste che un soggetto possiede, e devono risultare dall’indicatore della situazione economica equivalente.

Si Ricorda inoltre che, per ottenere l’ISEE 2023, verranno presi in considerazione i redditi prodotti durante l’anno 2021, e il nuovo ISEE permetterà di accedere a bonus e benefici a partire dall’anno 2023.