Gratta e vinci, abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale se può individuare quelli vincenti: risposta sbagliata!

Gratta e Vinci, è possibile individuare quelli vincenti utilizzando l’Intelligenza Artificiale? Facciamo chiarezza.

Che gli italiani amino i Gratta e Vinci è risaputo. Del resto i numeri parlano chiaro, sono quasi cinque milioni e mezzo i biglietti venduti ogni giorno. Questo è quanto emerge dal bilancio di esercizio intermedio della Gtech, multinazionale che controlla Lotterie nazionali srl e che ha la concessione esclusiva – rilasciata dai Monopoli di Stato – della gestione di tutti i gratta e vinci.

In commercio ne esistono delle più svariate tipologie, ognuna con grafica, prezzo e premi diversi. Ovviamente, proprio come evidenzia anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche le possibilità di vincere sono molto diverse. In linea generale, possiamo dire che un biglietto su nove è quello vincente e solo uno su quattro milioni offre la possibilità di incassare premi da capogiro.

Per tale ragione, non sono pochi i giocatori a chiedersi come individuare quelli vincenti. Premesso che, ovviamente, la fortuna fa sempre la sua parte, qualche trucchetto per riuscire a beccare il Gratta e Vinci vincente ci sarebbe. Si tratta di studiare bene alcuni importanti dettagli, vediamo quali.

Gratta e Vinci: come individuare quelli vincenti

Sul mercato esistono numerose tipologie di biglietti da grattare, ognuna con caratteristiche diverse. Tuttavia, una cosa accomuna tutti i Gratta Vinci, ovvero, gli indizi che permettono di individuare un tagliando fortunato.

Innanzitutto, per avere maggiori possibilità di incassare un bel premio è preferibile puntare sui biglietti con le migliori statistiche di vittoria. Secondo il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente, i Gratta e Vinci con maggiore probabilità sono:

• 10X: 1 su 2,88

• Maxi Miliardario: 1 su 3,10

• Battaglia Navale: 1 su 3,23

• Soldi Cash 500: 1 su 3,68

• Miliardario: 1 su 4

A fare la differenza, sono anche i numeri di serie. Solitamente, i biglietti con numero di serie compreso tra 001 e 0031 offrono maggiori possibilità di vincita. Un altro utile trucchetto è verificare se il tagliandino presenti imperfezioni di stampa. In questi casi, infatti, potremmo avere tra le mani un biglietto vincente. Nel Miliardario, le monete raffigurate sotto il titolo possono presentare dei piccoli punti neri. Mentre, negli altri tagliandi potrebbero essere presenti simboli tipo crocette proprio vicine al numero di serie.

Insomma, applicando una strategia basata su calcolo e attenzione al dettaglio, è possibile aumentare le possibilità di vincere ed intascare un bel gruzzoletto. Tuttavia, è sempre bene tenere a mente che, è sempre la dea bendata a farla da padrona e nulla può neanche il più moderno sistema di Intelligenza Artificiale!