Invalidità 35 per cento, quanto devi incassare ogni mese: conosci i tuoi diritti

Molte persone si chiedono a cosa ha diritto una persona con invalidità al 35 per cento e quanto prenderà di sostegno economico. Ecco le risposte che cercavi.

L’invalido al 35% non ha diritto ad alcuna prestazione economica automatica. La legge prevede che le prestazioni economiche siano erogate solo a coloro che hanno un grado di invalidità superiore al 74 per cento. Tuttavia, ci sono alcune agevolazioni a cui può accedere, vediamo quali sono.

Invalidità al 35%, agevolazioni e diritti

Uno dei diritti dell’invalido con bassa percentuale corrisponde all’esenzione parziale del ticket sanitario solo in alcuni casi specifici. Questo significa che può avere una riduzione dei costi per le visite mediche e le prestazioni sanitarie, ma non in tutti i casi.

Inoltre, le persone con invalidità al 35% hanno diritto a ottenere gratuitamente protesi e ausili necessari per il loro benessere e per facilitare la loro autonomia. Le protesi sono dispositivi medici utilizzati per sostituire o integrare parti del corpo mancanti o danneggiate, come protesi per gambe o braccia. Gli ausili, invece, sono strumenti che aiutano le persone con disabilità a svolgere le loro attività quotidiane, come sedie a rotelle, deambulatori o apparecchi acustici.

Per ottenere protesi e ausili gratuitamente, è necessario fare una richiesta alle autorità competenti, come il Servizio Sanitario Nazionale o Asl di riferimento. Sarà valutata la situazione specifica dell’invalido e le sue necessità, per determinare se è opportuno erogare tali dispositivi.

Inoltre, le persone con invalidità al 35% possono avere accesso all’iscrizione alle categorie protette. Le categorie protette sono riservate a persone con disabilità che trovano particolari difficoltà nel trovare un impiego sul mercato del lavoro. L’iscrizione alle categorie protette può garantire determinate agevolazioni, come la priorità di assunzione presso determinate aziende o enti pubblici.

Per richiedere l’iscrizione alle categorie protette, è necessario compilare una domanda specifica, indicando l’invalidità al 35 per cento e le eventuali condizioni che limitano l’accesso al lavoro. La domanda deve essere presentata presso un centro per l’impiego o direttamente all’azienda o all’ente presso cui si desidera lavorare. Sarà poi valutata la situazione specifica e l’iscrizione verrà fatta se si rientra nei requisiti previsti dalla legge.

Di seguito, risponderemo alle domande più frequenti riguardo a questa categoria di invalidità:

È mio diritto fare richiesta per la Legge 104? La Legge 104/1992, nota anche come legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, prevede diversi benefici per le persone con disabilità. Tuttavia, il 35 per cento di invalidità non è un grado sufficiente per accedere ai diritti previsti da questa legge.

Se sono invalido al 35% posso chiedere l’aggravamento? L’aggravamento dell’invalidità è possibile solo nel caso in cui si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute che porti ad un incremento del grado di invalidità. In tal caso, si può fare una richiesta di aggravamento al proprio medico curante o ad una Commissione Medica.

Posso fare ricorso per l’invalidità civile con il 35% di invalidità? Il 35 per cento di invalidità non è considerato sufficiente per l’ottenimento del riconoscimento dell’invalidità civile. L’invalidità civile viene attribuita solo a coloro che hanno un grado di invalidità superiore al 74 per cento. Pertanto, non è possibile fare ricorso per l’invalidità civile con il 35% di invalidità.