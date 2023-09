Che importo avrà la mia pensione se ho uno stipendio da 2.000 euro al mese? Le ultime simulazioni INPS

Vediamo come calcolare l’importo della futura pensione se lo stipendio attuale ammonta a 2.000 euro al mese.

La maggior parte degli italiani vede il momento della pensione come u traguardo irraggiungibile. Il susseguirsi di riforme, calcolare quando si potrà finalmente accedere alla pensione e con quale importo, non è poi così semplice.

Dunque, come calcolare l’importo del proprio trattamento pensionistico? A quanto ammonta l’assegno a titolo di pensione se attualmente percepisco una retribuzione di 2 mila euro al mese?

Come calcolare l’importo della pensione futura

Come molti sanno, fino al 1995 il metodo pensionistico nel nostro Paese era il sistema retributivo. Questa formula consentiva il calcolo dell’importo della pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore. Tuttavia, anche a causa della maggiore aspettativa di vita della popolazione italiana, il regime pensionistico retributivo è risultato particolarmente dispendioso per le casse statali, per cui mediante la Riforma Dini, è stato applicato un sistema misto.

Ancora considerato troppo oneroso, il sistema misto viene abolito e sostituito dal sistema contributivo, a partire dal 2011 con la Riforma Fornero. Conosciuta anche come “Manovra lacrime e sangue” la Riforma Fornero ha di fatto innalzato l’età pensionabile e alleggerito in modo significativo gli assegni pensionistici. Ad ogni modo, il regime pensionistico adottato al momento è ancora quello misto. Quindi, chi ha maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 potrà calcolare l’importo della propria pensione applicando il sistema retributivo, si applica il metodo retributivo gli anni fino al 31 dicembre 2011, mentre si applica il metodo contributivo per gli anni successivi. Chi, invece, ha maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, dovrà calcolare la propria pensione con il metodo retributivo fino al 1995 e quello contributivo per gli anni successivi.

Insomma, per rispondere alla domanda “quanto prenderò di pensione se attualmente ho uno stipendio di 2 mila euro al mese?” bisogna tener di conto di diversi parametri. Come abbiamo visto, il sistema pensionistico da adottare per il calcolo, ma anche il numero di anni di contributi versati. Chiaramente, il trattamento pensionistico cambia in modo significativo se si versano 40 anni di contributi anziché 20. In linea generale possiamo dire che, chi oggi guadagna 2 mila euro al mese riceverà una pensione che può andare dai 1.600 euro ai 1000 euro circa, a seconda dei parametri che entrano in gioco. Per chi non lo sapesse, è possibile avere una simulazione abbastanza attendibile sul portale web INPS, al servizio “La mia pensione futura”. In questo modo, si potrà avere un’idea di quella che sarà la propria pensione in base alla normativa in vigore, età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.