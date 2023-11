Superenalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Million day: estrazioni venerdì 24 novembre ottobre 2023

A caccia di sogni e Jackpot, seguiteci per avere tutti i risultati in tempo reale: numeri e quote a partire dalle ore 20. Buona fortuna.

Le estrazioni di Superenalotto, Lotto, Million day, 10 e Lotto e Simbolotto in tempo reale a partire dalle ore 20. Nuova giornata di forti emozioni per chi ha giocato i numeri dei giochi Sisal e Lottomatica. Il Jackpot del Superenalotto, in particolare, mette i brividi.

Estrazioni Superenalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto e Million day: quando si gioca

Il caro vecchio gioco del Lotto è rimasto il più longevo. La prima estrazione risale al 9 settembre 1682 a Napoli. Oggi è rimasto il gioco più amato anche se il Superenalotto nuova versione segue a ruota. Il jackpot di quest’ultimo ha raggiunto l’incredibile cifra di 21 milioni di euro per chi indovina i fatidici 6 numeri.

La vincita più alta della storia (371 milioni) è stata raggiunta nell’estrazione del 16 febbraio 2023, a seguire quella del 30 ottobre 2010: 178 milioni vinti a Lodi con un sistema che regalò 2milioni e mezzo a 24 fortunati scommettitori. Il penultimo Jackpot violato risale al maggio 2021: un giocatore vinse 156 milioni a Montappone, nelle Marche. Giovedì 17 novembre 2023 un’altra vincita eccezionale: con una schedina da 3 euro hanno vinto a Rovigo 85 milioni di euro centrando il “6”.

Le estrazioni avvengono 3 volte alla settimana, il Martedì, Giovedì e Sabato sempre alle ore 20.00. Si può giocare ogni giorno a prescindere dal giorno di estrazioni, ma il martedì giovedì e sabato le giocate chiudono alle 19.30, poco prima delle aperture dei giochi. Chi vuole tentare la sorte può andare in tutti i bar, tabacchi e negozi che aderiscono a Sisal e Lottomatica. Sono almeno 35 mila in tutta Italia le ricevitorie.

TUTTI I NUMERI VINCENTI

Superenalotto Combinazione vincente:

4 13 28 30 47 59

Numero Jolly: 61

Numero Superstar: 56

Montepremi disponibile per oggi per chi indovina 6 numeri: 21.600.000 €

Estrazioni del Lotto

BARI 10 – 22 – 4 – 29 – 75

CAGLIARI 22 – 80 – 51 – 65 – 50

FIRENZE 24 – 27 – 34 – 4 – 10

GENOVA 10 – 11 – 2 – 77 – 54

MILANO 77 – 85 – 70 – 12 – 22

NAPOLI 7 – 79 – 77 – 15 – 69

PALERMO 74 – 90 – 70 – 48 – 32

ROMA 37 – 84 – 8 – 85 – 81

TORINO 17 – 19 – 66 – 61 – 43

VENEZIA 5 – 58 – 72 – 8 – 33

NAZIONALE 14 – 87 – 16 – 8 – 73

Estrazione 10eLotto

4 – 5 – 7 – 10 – 11 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 37 – 51 – 58 – 74 – 77 – 79 – 80 – 84 – 85 – 90

Oro: 10

Doppio oro: 10 22

Gong: 14

Estrazione Extra 10 e lotto

2 – 8 – 12 – 15 – 29 – 34 – 48 – 50 – 54 – 61 – 65 – 66 – 70 – 72 – 75

Estrazione Million Day

11 – 12 – 40 – 52 – 55

Estrazione Extra million Day

1 – 9 – 16 – 30 – 53

Estrazione Simbolotto

16 – NASO

35 – UCCELLO

18 – CERINO

27 – SCALA

25 – NATALE