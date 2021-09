Come guadagnare con lo streaming di contenuti dal vivo

L’idea di poter fare soldi da casa con lo streaming di contenuti ti sembra un sogno lontano? Non è così. I media in streaming sono ora più popolari che mai, e migliaia di persone in tutto il mondo stanno facendo soldi grazie allo streaming proprio ora. Fare soldi con i servizi di streaming non è strettamente legato all’aspetto o alla fortuna. Ci sono alcune strategie che tutti possono mettere in atto per aumentare il loro pubblico e sperare di generare profitti. Ecco come puoi fare soldi con lo streaming di contenuti dal vivo.

Inizia con il giusto setup

Innanzitutto, cercare di capire come fare soldi con lo streaming non ha senso se non si è in grado di fornire una qualità di streaming adeguata. Per questo motivo è necessario controllare innanzitutto il tipo di configurazione che si ha a disposizione e capire se è possibile apportare dei miglioramenti.

Tutto inizia con una solida connessione internet. Questo è particolarmente importante se si vuole giocare durante lo streaming. Solitamente, la prima cosa a cui si fa attenzione quando si scegli un provider per la connessione internet è la velocità di download, in questo caso, però, il dato più importante è la velocità di upload. Avrai bisogno di almeno 12 Mbps di velocità di upload per trasmettere video a 1080p sulla maggior parte dei siti di streaming.

In secondo luogo, è necessario investire in un Webcam HD. Non è necessario scegliere una risoluzione più alta: sarebbe troppo pesante per lo streaming. Una telecamera full HD 1080p è quello che ti serve. Dovrai anche procurarti un buon microfono, un software per lo streaming e altri accessori come l’attrezzatura per l’illuminazione.

Scegliere la piattaforma

Successivamente, dovrai scegliere la piattaforma da usare. Se hai intenzione di giocare durante lo streaming, non pensare solo a Twitch. Anche Facebook e YouTube sono opzioni da considerare. Puoi anche trasmettere in streaming su piattaforme multiple simultaneamente e raggiungere un pubblico più vasto.

Se vuoi trasmettere contenuti informativi o un podcast, YouTube è il posto giusto. Ci sono così tante opzioni che ti permettono di monetizzare il tuo streaming. È possibile fare soldi grazie agli annunci, ma uno dei modi più interessanti è attraverso la funzione di chat.

YouTube ha aggiunto una funzione che permette agli utenti di pagare affinché i loro messaggi appaiano in evidenza sulla chat. Possono usare questa funzione affinché il creatore di contenuti legga il loro commento, per fare una dichiarazione o anche soltanto per dimostrare il loro interesse. I commenti saranno evidenziati da un “adesivo”. Puoi impostare diversi prezzi per gli adesivi e permettere agli utenti di scegliere quanto pagare in base alla grandezza e all’evidenza dell’adesivo.

Inizia a costruire il tuo Brand

Il prossimo passo sarà quello di costruire il tuo pubblico. La parte più importante in questo passaggio è essere coerenti e trasmettere costantemente nuovi contenuti. Avrai anche bisogno di proporre contenuti di valore per spingere le persone a iscriversi al tuo canale.

Se sei uno streamer di giochi, allora non dovresti concentrarti solo sull’intrattenimento. Alcune persone potrebbero volere aiuto per prendere decisioni di acquisto, per esempio, o consigli per i loro giochi preferiti. Cerca di diversificare i tuoi contenuti il più possibile.

Dovresti anche sapere che la tua più grande fonte di traffico probabilmente non sarà ricercata sui siti di streaming all’inizio. Di solito viene da una fonte non collegata, come Reddit, per esempio. Se non hai familiarità con la piattaforma, ti suggeriamo di iniziare a studiarla e di essere il più attivo possibile.

Questo è tutto quello che devi sapere per iniziare a fare soldi con lo streaming. Anche se non puoi aspettarti di diventare ricco con lo streaming da un giorno all’altro, avrai maggiori possibilità di successo se seguirai un piano e fisserai degli obiettivi chiari.