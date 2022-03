Utilizzare estrusori che siano in grado di consumare il meno possibile senza per questo rinunciare a prestazioni elevate. È questa la sfida che molte aziende specializzate nella lavorazione delle materie plastiche si trovano oggi a dover superare, perché con i prezzi dell’energia elettrica arrivati ormai alle stelle non ci sono alternative. O si riescono a ridurre in modo considerevole i consumi, ottimizzando la produzione, oppure ci si deve fermare perché i costi stanno diventando insostenibili.

Bausano, azienda leader per quanto riguarda la produzione di linee di estrusione per materie plastiche, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per le imprese del settore. È infatti in grado di offrire soluzioni moderne ed innovative: estrusori di ultima generazione che consentono proprio di ottimizzare i consumi energetici, aumentare le performance ed incrementare la produttività. Scopriamo quali sono le nuove linee di estrusione proposte da Bausano (che si possono trovare sul sito ufficiale https://www.bausano.com/it) e quali vantaggi offrono.

Gli estrusori Bivite MD Nextmover

Tra le soluzioni in assoluto più interessanti troviamo oggi nel catalogo di Bausano gli estrusori bivite MD Nextmover: un vero e proprio concentrato di tecnologia di ultimissima generazione, in grado di offrire il massimo delle prestazioni. Le linee di estrusione MD Nextmover sono infatti dotate innanzitutto di motori I.E.4 sincroni, più compatti e dinamici ma anche più efficienti rispetto ai motori asincroni. Solo questa caratteristica consente di ottenere un risparmio energetico del 30-35%. Bisogna però aggiungere che gli estrusori bivite MD Nextmover sono dotati anche di sistema Smart Energy e del Digital Extruder Control 4.0. L’ottimizzazione dei consumi è dunque ai massimi livelli così come la possibilità di intervenire sulla produzione e di aumentare le performance raggiungendo standard qualitativi di gran lunga superiori.

Gli estrusori Monovite E-GO

Tecnologie di ultimissima generazione si possono trovare anche negli estrusori Monivite della serie E-GO di Bausano, che sono indicati per la lavorazione di molteplici tipologie di materiali e si prestano dunque ad innumerevoli applicazioni in tutti i campi. Compatti ma estremamente performanti, gli estrusori Monovite E-GO di Bausano integrano tecnologie sicuramente interessanti, come il Digital Extruder Control 4.0 e lo Smart Energy System. Anche in questo caso dunque è possibile ottimizzare i consumi, raggiungendo standard elevati senza rinunciare a performance di alto livello.

Orquestra: il sistema di Bausano per aumentare l’efficienza delle linee di estrusione

Di recente Bausano ha lanciato anche il nuovissimo Orquestra: un sistema di ultima generazione in grado di integrare tutti i macchinari mediante IioT. Ciò consente non solo di gestire l’intero processo di produzione in modo più automatizzato ed incrementare l’efficienza ma anche di programmare la manutenzione, intervenire nell’immediato in caso di problemi o guasti e via dicendo. Soprattutto però, grazie ad Orquestra, è possibile raggiungere un calo significativo dei consumi energetici proprio mediante l’integrazione di sistemi evoluti. Sfruttare la tecnologia al giorno d’oggi significa anche e soprattutto questo: far comunicare le linee di estrusione con i vari software in modo da renderle più efficienti, rapide, performanti e stabili, esposte cioè in misura inferiore al rischio di rallentamenti o guasti