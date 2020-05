Le strategie vincenti per il tuo negozio online

Se abbiamo un negozio online o se progettiamo di averne uno, qualche strategia per acquisire nuovi clienti torna sempre utile.

La congiuntura economica di certo non versa a nostro favore, dato che il necessario stop alle attività, per quanto non abbia influenzato moltissimo le attività svolte grazie al mercato online, ha certamente rosicchiato le risorse di spesa di moltissime persone; in questo modo la concorrenza per il nostro negozio è diventata ancora più agguerrita e dobbiamo cercare di investire in strategie di marketing che possano essere efficaci per spiccare sopra all’infinito mare dell’offerta proposta ai potenziali clienti.

Nelle prossime righe faremo una panoramica di alcune tra le più gettonate.

Facebook ADS e Retargeting: quando qualcuno ci aiuta a selezionare il nostro target

Lanciare un sasso in mare e sperare che qualcuno sia interessato al piccolo modo ondoso generato è possibile, ma difficilmente vedremo adeguatamente ripagati i nostri sforzi.

Questo accade quando cerchiamo di intercettare un pubblico che probabilmente potrebbe non essere interessato a ciò che andiamo proponendo. Ma se ci fossero degli strumenti predisposti, sulla base di ricerche precedentemente compiute dall’utente, non solo a selezionare il nostro target perfetto, ma anche a proporgli il nostro prodotto?

Questo è il caso dei famosi Facebook ads, ad esempio: quante volte vi è capitato, mentre scorrevate la bacheca del social più diffuso al mondo, di imbattervi in annunci pubblicitari di oggetti (o trattamenti, o pacchetti, o qualsiasi cosa) che potevano incontrare il vostro interesse, anche solo momentaneamente?

Ecco, quello è il principio su cui fa leva l’algoritmo di Facebook. Non solo: e se qualcuno avesse in precedenza visitato il vostro sito web, o la vostra pagina sponsorizzata, e poi non avesse convertito? Varrebbe la pena avere una seconda possibilità, giusto? Bene, ecco che in campo entra il retargeting, con la sua capacità di reindirizzare un potenziale cliente di nuovo sulle vostre pagine, così da avere più possibilità di convertire adeguatamente.

Potreste trovarvi a confondere due termini che troppo spesso sono utilizzati come sinonimi, per cui sarebbe bene ottenere più informazioni su cosa sono di preciso remarketing e retargeting, onde non confonderli e magari incentrare una campagna di marketing sulle premesse sbagliate.

Migliorare le strategie di marketing è fondamentale: lo è certamente sempre stato, ma ora il momento è davvero duro e abbiamo bisogno di una marcia in più.

Certo, aprire un negozio online probabilmente è stata la scelta giusta, sia che voi utilizziate il dropshipping (quindi non vi dobbiate minimamente preoccupare delle scorte di magazzino o delle spedizioni e così via) sia che la vostra attività sia interamente sulle vostre spalle, perché avrete evitato una grossa incombenza come l’affitto di un locale commerciale aperto al pubblico.

Qualora invece aveste un’attività online a supporto di quella “fisica” ecco che avrete certamente scoperto i vantaggi che questo tipo di supporto può concedere, anche per tenere aperto il vostro piccolo negozio in paese.

Sia quel che sia la vostra attività online, essa ha bisogno della vostra cura e delle vostre attenzioni: non sottovalutate le migliori strategie di marketing!