Il lending crowdfunding ha registrato una crescita molto significativa negli ultimi anni, anche in Italia, ponendosi come un’alternativa più che valida ai sistemi d’investimento “tradizionali”. Grazie a questa realtà, i prestatori hanno la possibilità ottenere tassi di rendimento decisamente interessanti.

In questo contesto, particolarmente effervescente, è sbarcata nel panorama nazionale Profit Farm: la nuova start-up fintech che ha scelto di adottare un modello di business assolutamente innovativo ed unico, in grado di permettere a chiunque, anche con finanziamenti contenuti, di partecipare a campagne di raccolta a bassissimo rischio.

Profit Farm: la prima piattaforma di lending crowdfunding che minimizza il rischio

Profit Farm è infatti la prima piattaforma di lending crowdfunding interamente dedicata ai crediti verso la Pubblica Amministrazione o altri soggetti ugualmente solvibili. Nata da una brillante intuizione dell’Avvocato Cristiano Augusto Tofani, Presidente e co-fondatore della start up, si avvale di professionisti con esperienza ultraventennale nella gestione di crediti deteriorati.

Operazioni sicure senza rischio d’insolvenza

Ciò che rende Profit Farm unica nel panorama nazionale sono le operazioni selezionate da questa start up, che si distinguono per la certezza della loro riscossione, proprio perché il debitore è lo Stato – o comunque un soggetto di uguale solvibilità – che non rischia di risultare insolvente. Ciò consente naturalmente di minimizzare il rischio dei propri investimenti e di effettuare investimenti decisamente più sicuri.

Rendimenti e incassi rapidi

Altro aspetto che rende Profit Farm particolarmente interessante nell’ambito del lending crowdfunding è la rapidità di restituzione del credito, con un rilevante ritorno economico per gli utenti che si materializza generalmente in un periodo di 12 o al massimo 24 mesi. Questo perché l’iter giudiziario risulta già definitivamente concluso a favore del creditore al momento del lancio della campagna di raccolta sul portale.

Tassi di rendimento fino all’8% annuo

Per gli investitori, Profit Farm rappresenta una soluzione decisamente interessante perché offre dei tassi di rendimento elevati, fino all’8% annuo, abbattendo quasi a zero il rischio d’insolvenza. In sostanza, dunque, si possono ottenere dei profitti molto alti in un tempo ridotto, rimanendo comunque posizionati su investimenti molto sicuri.

Profit Farm: una start up in rapida crescita

Nata a gennaio del 2021, Profit Farm si configura oggi come una start up in rapidissima crescita con un potenziale davvero enorme nell’ambito del lending crowdfunding. Le prime tre operazioni di finanziamento sono state tutte chiuse, l’ultima in appena 48h, per un importo

complessivo pari a circa 400.000 euro. L’obiettivo però è ambizioso: per il primo anno di attività Profit Farm mira a raggiungere un importo totale delle operazioni finanziate pari a circa 15 milioni di euro e con ogni probabilità non avrà problemi nel riuscirci.

La crescita di Profit Farm è dovuta anche al fatto che per partecipare alle operazioni non servono importi elevati, fuori dalla portata della maggior parte delle persone; è infatti sufficiente un finanziamento minimo di soli 500€, dai quali si può partire per un investimento potenzialmente ad alto reddito con un rischio quasi inesistente.

Parliamo dunque di una piattaforma innovativa che sta già riscuotendo un grande successo e che vale la pena conoscere, non solo perché trasparente, ma anche e soprattutto perché è in grado di offrire opportunità senza precedenti a chi ha un capitale da investire e che, invece, molto spesso è fermo sul conto corrente a rendimento addirittura negativo, considerando i costi bancari. Grazie a Profit Farm il denaro “statico” diventa denaro “dinamico” a tutto vantaggio del singolo risparmiatore e della stessa collettività, che beneficia della “rimessa in circolo” delle somme impiegate nelle varie operazioni di acquisto crediti in vetrina sulla piattaforma. Del pari, ne traggono beneficio le imprese creditrici cui è offerta la possibilità di velocizzare l’incasso dei loro crediti.