Leasing e noleggio: quali sono le differenze?

Leasing e noleggio sono parole adoperate spesso come sinonimi ma che, in realtà, definiscono cose piuttosto diverse, soprattutto per via delle condizioni contrattuali che contengono. Per l’automobilista si rivela importante, quindi, avere informazioni precise e corrette in modo da poter effettuare una scelta consapevole e in base alle proprie esigenze. Il noleggio che viene generalmente confuso con il leasing è quello a lungo termine, una pratica diversa da quella cui siamo abituati quando ci troviamo ad adoperare una vettura fuori dai confini di residenza per motivi di lavoro o vacanza.

Noleggio a lungo termine: di cosa si tratta?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione alternativa all’acquisto dell’autovettura che permette di avere a disposizione il modello più rispondente alle proprie necessità per un periodo che va dai 24 ai 60 mesi. Come? Attraverso il pagamento di un canone mensile in cui sono incluse tutte le spese di gestione come quelle di manutenzione, assicurazione e bollo auto. Diverse sono le aziende che lo propongono online tra cui ad esempio GOcar che permette di scegliere all’interno di un’ampia gamma di veicoli di ultima generazione costantemente monitorati.

I vantaggi del noleggio a lungo termine sono molteplici, ovvero:

Risparmio di tempo nella gestione della vettura.

Un solo interlocutore con cui interfacciarsi: la società di noleggio.

Risparmio economico.

Nessun problema legato alla rivendita dell’auto e alla sua svalutazione.

Possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali specifici per il noleggio a lungo termine per aziende e possessori di partita IVA.

Minore esposizione bancaria.

Zero spese impreviste.

Per tutti questi motivi il noleggio a lungo termine è sempre più apprezzato non solo da parte delle aziende, che possono dotarsi di un parco macchine ad hoc per i propri dipendenti risparmiando non poco sulle spese, ma anche di privati e possessori di partita IVA.

Che differenza c’è tra leasing e noleggio?

Il leasing è un tipo di contratto che presenta, come il noleggio a lungo termine, un pagamento tramite canone mensile. Che serve, tuttavia a conseguire l’acquisto finale da parte di chi lo sottoscrive che si ritrova alla fine delle rate con una vettura di proprietà.

Le spese di manutenzione, assicurazione e di gestione della vettura non sono quasi mai incluse e la persona si ritrova ad avere da pagare, oltre alla rata mensile, tutto ciò che è legato alla vettura e a doversene occupare in prima persona. Una differenza importante con il noleggio a lungo termine.

Il leasing ha come il noleggio a lungo termine la possibilità di detrarre i costi dalle tasse e per chi desidera entrare in possesso della vettura ed ha una partita IVA si tratta di una modalità da considerare.

Quale conviene?

Il noleggio a lungo termine non presenta elementi di criticità ed è una soluzione da preferire sia nel caso in cui si percorrano molti chilometri ogni anno sia qualora l’idea di cambiare auto una tantum non dispiaccia. Un discorso valido non solo per i privati ma anche per le aziende e i liberi professionisti. Per quest’ultimi può essere interessante il leasing a fronte dei vantaggi fiscali offerti ma qualora l’auto facesse lunghe distanze nel tempo il rischio è quello di trovarsi ad avere una vettura di proprietà che poi necessita di cure particolari oppure di essere rivenduta a prezzi non vantaggiosi.