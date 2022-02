I contratti per l’erogazione di servizi che stipuliamo per rendere possibile la vita quotidiana sono tanti: luce, gas, acqua, telefono fisso, telefono cellulare, connessione Internet. Poi ci sono quelli per rendere più piacevole il nostro tempo libero: canone RAI, pay TV, abbonamento in palestra. A volte capita di cambiare idea, magari di trovare una proposta commerciale più conveniente. In quel caso da quando in alcuni settori vige il principio della Portabilità le procedure per passare al nuovo operatore vengono svolte dall’operatore che subentra previa concessione del nostro consenso. Ma può capitare di voler troncare del tutto un rapporto commerciale, per i motivi più disparati: difficoltà economiche, trasferimenti, decesso dell’intestatario del contratto. In questo caso per essere in regola occorre dare una disdetta scritta, fatta recapitare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Va da sé che la celerità con cui si riesce a compiere l’operazione procurerà un risparmio sui costi ancora da pagare da oggi all’effettiva chiusura del contratto (sempre stabiliti dalle clausole a cui avevamo aderito al momento della firma). Ed è qui che entra in gioco l’utilissimo servizio di DisdetteOnline.it, che può essere sfruttato in 3 modi.

Per reperire l’indirizzo esatto e aggiornato a cui far pervenire la disdetta. Basta infatti andare sulla homepage del sito e digitare nel box di ricerca il nome dell’azienda voluta (a oggi ve ne sono ben 420 nel database) e cliccare su Invio. Si aprirà un link che porta a una scheda in cui in alto a destra è indicato il recapito completo del destinatario. A quel punto, supponendo di voler scrivere la lettera di disdetta di proprio pugno si ha ben chiaro l’indirizzo da apporre in alto nell’intestazione della missiva e sulla busta. Per compilare un modulo predisposto con i propri dati personali indispensabili, evitando in tal modo il rischio di ometterne qualcuno o di sbagliare la formula di richiesta e di vedersi negare la cessazione del rapporto commerciale fino a una successiva rettifica. Nella stessa pagina di cui parlavamo sopra, sul lato sinistra, sono infatti presenti dei campi da riempire con le proprie informazioni personali essenziali (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, CAP, città, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice cliente, servizio da disdire ecc.). Una volta completo, il modulo può prendere due strade: essere scaricato in formato pdf e stampato per l’invio cartaceo come indicato sopra (allegando anche una fotocopia di un documento d’identità in fronte e retro) oppure mantenuto in forma digitale e sfruttato come indicato qui sotto al punto 3. Per delegare a DisdetteOnline anche la procedura di invio mediante raccomandata, a fronte di una cifra modesta (8,99 euro al momento, da pagarsi mediante carta di credito o di debito – anche ricariabile) che copre il costo di spedizione della raccomandata e il servizio offerto. Per consentire la procedura bisogna anche caricare un file pdf contenente la scansione del proprio documento d’identità (carta d’identità, passaporto o patente) e indicare l’indirizzo email a cui sarà inviata la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Un gran risparmio di tempo ed energie, non c’è che dire – non a caso già utilizzato per oltre 3 milioni di disdette da quando esiste il servizio, come indica il contatore nella home page del sito.

