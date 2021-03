Capital.com: caratteristiche, vantaggi e opinioni sul noto broker CFD

Tra i broker specializzati nei servizi per il trading CFD uno degli operatori più apprezzati è Capital.com, società inglese autorizzata dalla FCA inglese e in possesso di licenza CySEC per il mercato europeo.

L’intermediario mette a disposizione un servizio personalizzato per gli investimenti finanziari, una piattaforma web moderna e intuitiva, tecnologie innovative e oltre 3000 asset su cui fare trading online.

Perché investire con Capital.com?

Secondo gli esperti, Capital.com è considerato uno dei migliori broker CFD europei, un settore particolarmente competitivo nel quale operano importanti player come eToro e Plus500.

Ad ogni modo, l’azienda inglese propone un servizio di qualità per i trader che vogliono investire con i contratti per differenza, inoltre è una società regolamentata e gode di una buona reputazione nell’ambiente.

Anche la recensione ed opinione su Capital.com a cura dei professionisti di Investimentifinanziari.net, portale di riferimento per la finanza e i mercati, offre un giudizio positivo su questo broker per il trading con i CFD.

Nel dettaglio, vengono segnalati alcuni vantaggi importanti come gli spread bassi sugli eseguiti, le tecnologie di intelligenza artificiale per il trading automatico e il conto demo illimitato.

Inoltre, il broker market maker non applica commissioni fisse, dunque è adatto anche ai piccoli trader privati che vogliono cominciare a investire con un capitale limitato.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la qualità del materiale formativo fornito da Capital.com, con risorse utili per chi vuole migliorare le proprie competenze in ambito finanziario, per imparare l’analisi tecnica e fondamentale attraverso corsi, manuali e guide dedicate.

La proposta di Capital.com per il trading CFD

L’offerta di Capital.com per il trading CFD è incentrata sulla moderna piattaforma digitale, caratterizzata da un’interfaccia semplice e intuitiva. Dalla web console è possibile negoziare gli asset, studiare i grafici per l’analisi finanziaria, leggere le news dai mercati, seguire i corsi o leggere le guide al trading proposte dal broker inglese, con un’app per la formazione compatibile con dispositivi mobili Android e iOS.

Tra gli strumenti di analisi l’intermediario mette a disposizione migliaia di grafici e oltre 70 indicatori tecnici, funzionalità che consentono di monitorare in modo accurato i movimenti dei prezzi degli asset.

Per la gestione del rischio fornisce diverse soluzioni pratiche, per impostare stop loss e take profit al fine di tutelare i movimenti negativi delle posizioni aperte, limiti che si possono applicare in maniera agevole da smartphone, tablet o pc.

Capital.com permette di investire con i CFD su tantissimi mercati diversi, tra cui il settore principale è il trading azionario, per il quale il broker propone oltre 2800 titoli negoziabili per investire al rialzo o al ribasso con posizioni long o short.

Sono presenti anche 20 indici tra i più importanti al mondo, come lo S&P 500 e l’FTSE 100, oltre a più di 40 materie prime per fare trading su commodities come l’oro, il petrolio e il platino.

Per chi preferisce il trading CFD sul Forex Capital.com offre 166 cross valutari, una scelta piuttosto ampia che comprende tutte le principali coppie, come il cambio euro dollaro, la sterlina sul dollaro e l’euro con la sterlina.

Non mancano anche più di 120 criptovalute, attraverso le quali speculare sulle variazioni del prezzo di Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano e molti altri asset cripto quotati sul mercato rispetto al dollaro statunitense.

La formazione professionale secondo Capital.com

Nella proposta per il trading CFD di Capital.com viene riservato molto spazio alla formazione professionale, un approccio da considerare con grande attenzione da parte dei trader che vogliono seguire un percorso di crescita.

Un servizio gettonato è Capital.com TV, un canale video dedicato dove vengono pubblicati approfondimenti e news su diversi argomenti finanziari, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e seguire le analisi sulle performance giornaliere di vari asset.

Il broker fornisce anche un blog finanziario molto gettonato dai trader iscritti, in cui vengono trattate diverse tematiche dalle criptovalute al Forex.

Inoltre sono disponibili corsi di trading sugli investimenti con i CFD, gli strumenti di analisi finanziaria e i rischi legati al trading, con lezioni aperte a tutti che consentono di migliorare le conoscenze per investire in modo più consapevole.

Naturalmente è importante analizzare le soluzioni di trading di Capital.com personalmente, valutando con attenzione se si tratta dell’opzione adatta alle proprie esigenze.