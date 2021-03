Negli ultimi anni il mercato del lavoro in Italia sembra essere saturo, soprattutto se ci si rivolge a determinati settori professionali. Analizzando il tasso di disoccupazione del nostro paese ed il numero di laureati che non riescono a trovare un impiego coerente con il loro percorso formativo ci si rende conto della difficoltà di dare avvio ad una carriera rosea.

Ciò che non tutti sanno è che le opportunità di lavoro non mancano per coloro che sono in grado di mettere a frutto le abilità e le competenze e che sono desiderosi di rivolgersi anche a dei settori professionali innovativi, non pensando per forza che lavorare significhi dover occupare una posizione professionale tradizionale.

Come riporta anche la guida presente sul portale Monetizzando.it, che spiega come lavorare online, il web offre grandi opportunità. La diffusione della rete e dei dispositivi tecnologici ha fatto nascere nuove professioni e ha dato la possibilità a molte persone di lavorare esclusivamente online, raggiungendo anche entrate mensili di tutto rispetto, in taluni casi addirittura superiori rispetto agli stipendi dei lavori tradizionali, che continuano ancora oggi ad essere il punto di riferimento e di confronto.

Alcuni metodi per guadagnare online

Chi deciderà di rivolgersi al web e di trovare in rete una fonte di guadagno in poco tempo si renderà conto che le opportunità di generare profitto sono numerose. Questo non significa che sia facile e che basti avere un pc e la connessione ad Internet.

Come avviene nel mercato del lavoro tradizionale, anche sul web faranno strada coloro che dimostreranno di essere più bravi e di avere le idee che si adattano meglio ai bisogni dei clienti.

Conoscere i principali metodi per guadagnare online può essere utile per farsi un’idea delle strade che si possono intraprendere per trasformare Internet prima in una fonte di guadagno extra ed infine nella principale entrata mensile.

Vendere online

Una delle attività più diffuse in rete è quella del commerciante: chiunque può decidere di diventare un venditore e di iniziare a vendere prodotti di vario tipo, appoggiandosi a delle piattaforme di e-commerce, oppure creando un negozio online personale.

L’approccio alla vendita online può essere molto diverso. Alcuni guadagnano con la compravendita di prodotti usati, altri invece investono nel dropshipping e vi sono anche coloro che guadagnano con la vendita di infoprodotti.

Chi non vuole vendere direttamente i prodotti può scegliere di guadagnare con l’affiliate marketing. In questo caso si consigliano dei prodotti ai propri clienti, oppure si condividono in rete delle recensioni. Per ogni prodotto acquistato attraverso il link affiliato si riceverà una percentuale, che varia a seconda della categoria merceologica e della piattaforma alla quale ci si iscrive per l’affiliate marketing.

Videomaker

Chi ama le riprese ed è abile con il montaggio video può trovare impiego come videomaker. I contenuti multimediali sono sempre più apprezzati dal pubblico e le aziende non possono fare a meno di investire su dei video di qualità, che sappiano comunicare il giusto messaggio e raggiungere in maniera efficace la popolazione target.

Non per forza bisogna realizzare dei video per terze persone e guadagnare vendendo quanto montato, si può anche decidere di aprire un canale YouTube e di diventare creatori di contenuti. Il consiglio in questo caso è di trovare una nicchia in cui specializzarsi, per differenziarsi dalla concorrenza e per rendere più semplice il raggiungimento di una buona quota di iscritti. Per argomenti molto di nicchia non serve arrivare a dei numeri elevati: se il proprio pubblico è profilato ed ha un livello di interesse elevato per gli argomenti trattati sono sufficienti anche dei numeri inferiori per raggiungere dei risultati notevoli.