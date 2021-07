Borse in ribasso: torna la paura per la crescita dei contagi Covid

Piazza Affari e tutte le principali borse occidentali stanno attraversando una fase discendente che preoccupa gli analisti finanziari. Una delle cause principali del pessimismo dal quale sono avvolti gli investitori è la grande preoccupazione nei confronti dell’aumento esponenziale di casi di Covid registrato in vari paesi del mondo. Il timore per un nuovo lockdown (scattato già in numerosi stati del sud-est asiatico come Malesia e Indonesia) sta frenando le contrattazioni e il primo a risentirne è stato il petrolio, crollato sotto il valore di 70 dollari a barile. Le borse europee sono frenate della debolezza di Wall Street: in America, sebbene la campagna vaccinale abbia fatto registrare ottimi risultati, serpeggia anche la paura legata all’aumento dell’inflazione: un sentimento, questo, condiviso dalla Banca Centrale europea.

In questo momento di prudente attesa dei mercati sono comunque moltissimi gli investitori pronti a puntare sui titoli che hanno performato bene in passato. Dalle azioni del comparto farmaceutico-sanitario fino a quelle dei colossi della tecnologia e della transizione green, le opportunità di guadagno non sono in realtà mai mancate. Come spiegato dall’approfondita guida messa a punto dal sito di GiocareInBorsa24, le modalità per chi desidera iniziare a giocare sui mercati finanziari sono numerose, a partire da quelle offerte dal trading online. Quest’ultimo, infatti, è sempre più sulla breccia dell’onda, grazie alla semplicità e all’autonomia che lo caratterizzano. Sebbene alcune persone siano convinte che il trading sia sinonimo di truffa, in realtà non è affatto così, e, se si prendono tutte le dovute precauzioni, si tratta di un’attività sicura e perfettamente legale.

Giocare in Borsa facendo trading

Chi desidera giocare in Borsa sfruttando il trading online deve come prima cosa aprire un account presso una piattaforma di investimenti digitale. Questa, infatti, è l’unica in grado di mettere in relazione l’utente con il mercato e svolge un ruolo fondamentale. Per questo motivo scegliere il broker giusto è molto importante: esso deve essere sicuro, regolamentato, semplice da utilizzare e con un buon servizio di assistenza clienti. Per quanto riguarda l’affidabilità di una piattaforma, occorre selezionare solo operatori in possesso delle principali regolamentazioni internazionali. In Italia l’organo di vigilanza deputato alla sorveglianza delle attività finanziarie (non solo nel trading) è la Consob, mentre in Europa è valida la licenza CySEC e nel Regno Unito quella FCA. I broker che non sono stati certificati costituiscono un grande rischio per il consumatore e sono purtroppo molti i casi di trader che hanno perso i loro risparmi a causa del comportamento illecito della piattaforma alla quale si erano affidati.

Una volta scelto il broker migliore per le proprie esigenze, è importante non investire senza un minimo di conoscenza dei mercati finanziari. In questo senso le piattaforme vengono in aiuto perché le migliori fra di esse sono solite mettere a disposizione dei nuovi iscritti una serie di materiali informativi (che possono comprendere ebook, video corsi, tutorial) molto utili per capire come funziona il mondo del trading. In generale, sono almeno due i concetti fondamentali che è bene chiarire prima di addentrarsi nel gioco di Borsa. Il primo è il ruolo dell’analisi tecnica: questa, infatti, si basa sull’attenta osservazione dei grafici e sulla loro interpretazione al fine di prevedere l’aumento o la discesa del valore dei titoli. L’altro elemento chiave del trading è, poi, l’analisi fondamentale. Anche quest’ultima ha come obbiettivo quello di prevedere l’andamento dei mercati, ma prende in considerazione altri parametri, come ad esempio gli eventi micro e macro economici che si verificano in un determinato lasso di tempo.