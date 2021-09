Conto corrente online: caratteristiche, vantaggi e offerte per risparmiare

Negli ultimi anni sempre più persone sono passate a un conto corrente online, uno strumento più moderno e versatile per gestire le esigenze odierne di pagamento, l’accredito dello stipendio e tutte le varie operazioni da effettuare ogni giorno. La maggiore concorrenza tra gli istituti consente di trovare numerose offerte per risparmiare, con conti online che garantiscono tantissimi vantaggi e diverse funzionalità innovative.

Spesso si tratta di strumenti integrati con numerosi servizi digitali, con la possibilità di usare il conto corrente online anche per i pagamenti con la Pubblica Amministrazione e lo shopping online. Inoltre, trasferire il conto presso un’altra banca è molto semplice al giorno d’oggi, infatti è un’operazione gratuita senza costi aggiuntivi e richiede al massimo 12 giorni come previsto dalle normative di legge.

Come funziona un conto corrente online e come scegliere quello adatto

Il conto online è uno strumento gestibile in modo 100% digitale, dall’apertura del conto che avviene a distanza fino all’utilizzo telematico di tutti i servizi, dai bonifici online alle carte di pagamento da richiedere tramite web console o app e ricevere al proprio domicilio. In questo modo, non bisogna recarsi in filiale, ma è possibile realizzare ogni operazione da remoto utilizzando i canali digitali messi a disposizione dalla banca.

Naturalmente, è importante rivolgersi a istituti di credito solidi e affidabili, scegliendo le proposte in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Tra le opzioni più interessanti del momento è possibile trovare quelle di Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi al mondo, con tante soluzioni di conto online a canone zero con bonifici online gratuiti, carta di debito MasterCard inclusa e pagamento digitale dei bollettini tramite app (qui le offerte di Crédit Agricole per il conto corrente online).

Oggi, infatti, molti conti correnti online permettono di realizzare ogni operazione in modo semplice e veloce, con l’app per smartphone che permette di avere tutti i servizi del conto nel telefono sempre a portata di mano, oppure accedere da desktop o mobile all’area riservata sulla piattaforma web della banca. Naturalmente, bisogna sempre valutare la presenza di avanzati sistemi di sicurezza, per proteggersi contro attacchi informatici come i tentativi di phishing.

Un aspetto rilevante nella scelta del conto corrente online è l’esperienza utente offerta dalle tecnologie bancarie, favorendo gli istituti in grado di proporre piattaforme user-friendly sicure e veloci, perfettamente ottimizzate per i dispositivi mobili e la navigazione rapida.

Quali sono i principali vantaggi dei conti corrente online?

Nel contesto attuale è imprescindibile avere un conto online, una scelta che ormai accomuna non solo le persone fisiche, ma anche i liberi professionisti, gli imprenditori e gli artigiani grazie alle soluzioni dedicate per il business.

Passare a un conto corrente online permette innanzitutto di ottenere un elevato risparmio economico, usufruendo di strumenti a canone zero con diverse operazioni incluse gratuitamente dalla banca, dai bonifici online SEPA alla carta di debito.

Allo stesso tempo, il conto online consente di ottimizzare il proprio tempo, velocizzando la gestione di tutte le operazioni quotidiane come il pagamento dei bollettini online, il versamento delle imposte tramite F24 o il saldo delle rate di un prestito per l’acquisto dell’auto nuova. Tutti questi procedimenti si possono effettuare in pochi istanti, basta aprire l’app o il servizio di home banking per realizzare qualsiasi operazione in modo sicuro ed efficiente.

La gestione digitale del conto aiuta a monitorare meglio finanze e spese, infatti molte app di mobile banking per smartphone offrono servizi integrati per il tracciamento dei pagamenti, in questo modo è possibile aumentare la propria capacità di risparmio. Affidandosi a una banca solida è possibile anche usare i risparmi per investire online, per pianificare il proprio futuro con strumenti adatti agli obiettivi di lungo termine, oppure utilizzare i servizi online per contrattare all’occorrenza anche prestiti o mutui ipotecari.