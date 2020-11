Fra i settori che ultimamente nel web hanno risentito di risultati molto positivi ci sono sicuramente quelli che riguardano gli e-commerce.

I risultati raggiunti in questi ultimi tempi sono molto positivi in riferimento a due categorie di e-commerce. Infatti hanno raggiunto delle evidenze importanti sia gli e-commerce che rientrano nel settore del business to business (quando la relazione è tra due imprese) sia gli e-commerce che rientrano nel business to consumer, che sono quelli che si occupano di vendere prodotti ai consumatori.

Sono molti i settori commerciali che in questo periodo hanno riscontrato dei traguardi essenziali. Per esempio possiamo citare fra i più rilevanti quelli che si occupano di vendita di presidi di protezione individuale, di prodotti per la casa e di elettronica.

I settori positivi nel web

Fra i settori che ottengono risultati molto positivi ultimamente nel web, soprattutto per quanto riguarda gli e-commerce, c’è sicuramente quello del CBD, come per esempio i prodotti che puoi trovare su Cbdmania.it.

Molti puntano su prodotti innovativi legati anche all’attualità, come per esempio quelli che rientrano nel campo medico. Abbiamo citato a questo proposito i presidi di protezione individuale, un altro settore che ha riscontrato una crescita esponenziale negli ultimi mesi, con risultati di crescita superiori al 600%.

Si tratta di prodotti come per esempio i guanti monouso o le mascherine, la cui vendita è indubbiamente legata agli ultimi risvolti del diffondersi della pandemia a livello mondiale. Molti consumatori si affidano proprio ai negozi su internet per l’acquisto di questi prodotti.

Sempre legato all’epidemia di coronavirus è il successo dei prodotti per la casa, a cui molti si rivolgono proprio attraverso gli e-commerce. Bisogna dire che durante la quarantena molte persone hanno avuto più tempo libero e si sono dedicate alla cucina. Infatti non può essere casuale il fatto che le macchine per il pane ad esempio risultano tra i prodotti più venduti all’inizio del 2020.

I dati in riferimento agli e-commerce in Italia

Il commercio elettronico sembra avere successo anche nel nostro Paese, confermandosi come un fenomeno sempre più importante. Il contesto di riferimento è sempre più delineato da quello dei consumatori che acquistano online, perché sono particolarmente attratti dai vasti assortimenti e dai prezzi che si confermano come più convenienti.

Ormai online è possibile trovare dei grandi operatori, che puntano soprattutto sui più innovativi trend tecnologici, come per esempio l’assistenza vocale e i chat bot. Continua l’ascesa di acquisti di prodotti online, con una percentuale che supera il +21%.

Anche la fruizione di servizi attraverso il web diventa importante, raggiungendo una percentuale di crescita pari al +8%. L’e-commerce, con le sue diverse ramificazioni, è sicuramente il più rappresentativo dei vari trend che più stanno acquisendo visibilità sul web.

Pensiamo che soltanto nel nostro Paese gli ultimi dati riferiti all’anno 2019 hanno messo in evidenza che il settore muove un mercato da quasi 29 miliardi di euro. Inoltre si riscontra un incremento in questo senso che corrisponde al 16% rispetto all’anno precedente.

Gli italiani sul web acquistano di tutto, come per esempio i biglietti aerei, i libri, i vestiti, i prodotti per la casa e i giocattoli. C’è anche chi ha rivoluzionato le proprie abitudini scegliendo di acquistare online anche i prodotti alimentari.

Inoltre ci sono dei settori che stanno riscontrando particolare successo, registrando crescite che sono veramente molto da tenere in considerazione. Basti pensare per esempio al settore dei media digitali, come la TV, l’informazione e la musica online. E poi rientrano fra i settori di più successo quello del gioco online e le operazioni finanziarie. Questi settori non rientrano più strettamente nel concetto di e-commerce, ma sono le ultime tendenze molto rappresentative di come il web sia diventato un vero e proprio punto di riferimento.