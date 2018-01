Investimenti sicuri: in cosa investire oggi

Chi dispone di una piccola somma di denaro si pone una domanda legittima: in cosa investire oggi? È un quesito che può avere diverse risposte in relazione a quelle che sono le proprie aspettative. Vero è che gli investimenti sicuri sono davvero difficili da trovare. Esistono però diverse strade percorribili, sia dal punto di vista degli investimenti di natura prettamente finanziaria che non. Andiamo ad esaminare le diverse alternative possibili, con l’aiuto degli esperti di www.investimenti-sicuri.it.

Investimenti sicuri proteggendo il proprio risparmio.

Una delle forme di investimento che è sempre attuale è quella fornita dai libretti di risparmio ai quali si sono affiancati negli ultimi anni i conti deposito. In una fase storica come quelle attuale, caratterizzata da tassi di interesse pari a zero, si rivelano un’alternativa interessante alla sola protezione del capitale investito, permettendo di ottenere una remunerazione dello stesso.

Investire nel trading online

Chi non ha sentito parlare di trading online, investimenti su azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento o in opzioni binarie? Secondo il portale https://www.investimenti-sicuri.it/, questa forma di investimento, a differenza di quella precedente, si caratterizza per un profilo di rischio molto più elevato che, se da un lato permette di ottenere guadagni più alti dall’altro può far incorrere l’investitore in perdite consistenti, a volte dell’intero capitale investito. Per utilizzare questa forma di investimento limitando il rischio conviene ricorrere al social trading. Di cosa si tratta? A differenza delle tradizionali piattaforme di trading che richiedono un intervento diretto dell’investitore, l’investimento in social trading permette di copiare una strategia di un altro investitore dotato di maggiore esperienza. Queste piattaforme permettono di analizzare le operazioni di altri trader, filtrandole per orizzonte temporale e per grado di rischio in modo da investire soltanto in quegli strumenti finanziari che assicurano un rendimento ottimale.

Investimenti sicuri alternativi agli strumenti finanziari

Se invece non si vuole investire in strumenti finanziari, una valida soluzione è quella di optare per il sempre valido “mattone”. Sempre più persone che hanno la disponibilità di un capitale abbastanza elevato, ricorrono all’investimento immobiliare. Questa scelta è resa allettante dalla diminuzione costante del prezzo degli immobili registrata negli ultimi anni che si associa a tassi di interesse bassi che permettono di avere accesso al credito a condizioni molto vantaggiose.

Conclusioni sugli investimenti sicuri da effettuare oggi

Tirando le fila, le opzioni sugli investimenti sicuri da effettuare sono diverse e allettanti. La scelta dipende dalle risorse disponibili e dal grado di rischio che si è disposti a correre.