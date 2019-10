Cos’è Taotrade e il suo funzionamento

Il trading online è una metodologia di investimento per cui è possibile partecipare al mercato delle azioni da casa, attraverso il proprio computer.

Prima di creare il proprio account sul broker, è fondamentale lo studio e molta pratica per poter decidere su quale mercato investire, in quanto come tutti gli investimenti, anche il trading online presenta dei rischi. In seguito allo studio iniziale, è necessario iscriversi presso il broker finanziario, ovvero una piattaforma su cui praticare il trading

In questo caso andremo a recensire TaoTrade, una delle piattaforme più utilizzate in questo periodo, e quindi praticare il trading, ma anche per effettuare dei corsi per apprendere le basi teoriche degli investimenti in borsa.

Caratteristiche generali del broker finanziario TaoTrade.

Prima di iniziare a fare trading, è importante informarsi delle caratteristiche generali dei broker finanziari, e questo è possibile anche tramite le recensioni su TaoTrade che hanno provato il sito prima di voi. Le migliori piattaforme di trading devono essere intuitive e possedere numerosi grafici e analisi sui dati di ogni valore, poiché per essere affidabile un broker deve dimostrare la sua efficienza tramite l’affidabilità e la varietà di scelta per gli strumenti di analisi, e Taotrade ne offre diverse, alcune tra le più gettonate sul mercato, vantandosi di possedere molte di cui già altri diversi broker dispongono da molto tempo, a dimostrazione della loro utilità.

Lo staff di Criptovalute 24, un sito web dedicato alle recensione delle piattaforme di trading, ha testato il broker, prendendo in esame tutte le opinioni sul web (in forum e blog dedicati) per farsi un’idea complessiva dell’affidabilità del sito, e dopo averla verificata nel dettaglio hanno provato ad utilizzarla per un periodo di tempo.

TaoTrade vanta una grande affidabilità e quasi tutti i clienti si reputano soddisfatti dell’esperienza nella piattaforma, e sta attraendo moltissimi trader, sia italiani che non, e grazie al suo servizio di assoluta qualità, con numerose iniziative per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al trading online.

Quali piattaforme di trading sono disponibili sul Broker Finanziario TaoTrade?

Su TaoTrade sono disponibili alcune piattaforme della famiglia PROfit, in particolare:

WebPROfit, comoda poiché per utilizzarla non serve fare alcun download, e in molti la preferiscono per evitare di scaricare scomode applicazioni sul proprio computer, considerandola come un’ottima alternativa;

MobilePROfit, che si tratta dell’app di Taotrade presente sugli store sia di Android che di Apple, ed è utile per tenersi aggiornati delle proprie operazioni anche dal cellulare, per poter fare trading in ogni momento.

Oltre queste piattaforme ce ne sono molte altre su cui praticare il trading con TaoTrade, e per ognuna di esse sarà disponibile un corso e numerose analisi per permettere a tutti di avvicinarsi al mondo del trading online eseguendo in primis alcuni studi fondamentali alla riuscita dell’affare, che per essere tale deve risultare proficuo per l’individuo.

Perchè scegliere TaoTrade per iniziare a fare trading?

I principianti e tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo del trading provando a trarre un guadagno da questa professione, si trovano spesso a dover fronteggiare una prima difficoltà quando il soggetto deve cercare delle informazioni teoriche per poter partire con lo studio, da associare poi alla pratica nel mercato della borsa. Lo studio teorico di TaoTrade, che rientra nel percorso formativo fornito dalla piattaforma per tutti i nuovi utenti, mostra come poter effettuare un trading sul broker finanziario, sino ad arrivare alla corretta lettura dei grafici e di tutto il materiale di cui gli utenti disporranno durante l’esperienza di utilizzo del sito.

TaoTrade mette a disposizione un percorso di formazione personalizzato per ogni nuovo utente, ed è lieto di fornirvi del materiale per poter inaugurare il vostro percorso nel trading, e anche per questa ragione che questo broker finanziario è uno dei più utilizzati da tutti i principianti

La piattaforma offre inoltre delle news aggiornatissime, quindi gli autori del sito metteranno a disposizione degli utenti tutte le novità del mercato finanziario, indirizzandovi verso l’investimento più redditizio o quello che fa al vostro caso.

Inoltre si potrà usufruire di tutorial formativi, appuntamenti in sessioni individuali, video lezioni o Ebook riguardanti tutto il mondo del trading online. I tutorial formativi preparano il trader con strategie e tecniche avanzate, riducendo di molto il rischio di ogni investimento.

TaoTrade dispone anche di un calendario economico, ovvero tutti i dati e le previsioni aggiornati periodicamente dallo staff del broker finanziario. I dati, ovviamente, comprendono le principali scadenze macro economiche mondiali e quindi sono un strumento indispensabile per capire i momenti in cui è lecito attendersi delle variazioni delle quotazioni.

Su TaoTrade esistono diverte tipologie di conto, e in base a quella che si sceglie per iniziare il proprio percorso nel mondo del trading si avranno più o meno vantaggi.

Per quanto riguarda i conti per i principianti, TaoTrade offre un secondo vantaggio che è quello della protezione, infatti, i primi dieci trade di ogni clienti sono protetti, e nel caso di mancata riuscita la piattaforma ti restituirà i tuoi soldi, mentre, se vincerai, tratterrai tutti i profitti. Tutto questo è stato fatto per permettere a tutti di familiarizzare con il mondo del trading senza aver paura di perdere, in quanto i primi investimenti sono sempre quelli più critici per cui un utente inesperto potrebbe sbagliare.Le tipologie di conto designate sono:

Basic

Discovery

Silver

Gold

Diamond

Vip

Vip +

Tutte queste tipologie di conto si differenziano sulla base di quanto l’utente vuole inizialmente investire, e in base alla cifra in questione si otterranno più o meno vantaggi.

La scelta va effettuata in base a ciò che si desidera fare nel momento in cui ci si iscrive, perciò è necessario uno sguardo a lungo termine, proiettandosi immediatamente nel mondo del trading.

Le principali tipologie di conto per i professionisti, utilizzando TaoTrade.

L’account esperto è necessario per tutti coloro che desiderano farsi strada nel mondo del trading, utilizzando la piattaforma come vera e propria leva finanziaria per muoversi nel trading con un margine del 0%, ed è una tipologia di account perfetto per tutti i trader con molta esperienza, consapevoli di tutti i rischi che potrebbero sorgere dall’utilizzo della piattaforma, perciò devono conoscere e comprendere tutte le loro decisioni di investimento, rinunciando ad ogni protezione di base del broker finanziario, inclusi tutti i diritti al risarcimenti del Fondo Compensario dell’Invesitore, e declinando la possibilità di inviare un reclamo all’Ombdudsman finanziario.

È possibile passare ad un conto professionisti anche dopo, partendo quindi da un conto principianti, che garantirà una certa protezione in ogni ambito relativo al trading. Per richiedere un conto professionista/esperto sarà necessario rispondere ad una serie di requisiti, pertanto non tutti potranno candidarsi per questa posizione, quali:

aver effettuato un numero sufficiente di trading per potersi qualificare;

aver lavorato nel settore per più di un anno;

disporre di un patrimonio da investire nel trading di più di 500.000 mila euro.

I vari asset disponibili nel broker finanziario TaoTrade.

Il broker Taotrade, oltre al dare la possibilità di investire nella borsa, offre anche la possibilità di investire nelle criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e Ripple. Tali investimenti sono particolarmente “gettonati” negli ultimi tempi, tanto da far nascere alcune piattaforme volte unicamente alla vendita e all’acquisto delle criptovalute, molto redditizie quanto rischiose poiché, non avendo un assetto fisico tendono a salire di valore e di conseguenza scendere, subendo picchi e discese drastiche.

Oltre alle criptovalute, TaoTrade offre la possibilità di investire in titoli, indici, e valute tradizionali, quindi sarà possibile investire ed effettuare trading a largo spettro, muovendosi in molti mercati, tradizionali e non.

Naturalmente, i percorsi di formazione inclusi nel percorso per principianti si comporranno anche di molte lezioni su questo tema, e molte persone si iscrivono a questo broker finanziario per poter investire