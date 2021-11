Con Cryptoradar ricevi degli alert quando Bitcoin raggiunge un certo prezzo

Il valore del Bitcoin e di altre importanti criptovalute si è enormemente moltiplicato negli ultimi anni. Il problema insito in questi investimenti, però, è che le quotazioni sono estremamente instabili: un giorno il loro valore si impennano, il giorno dopo cade bruscamente. Con una tale volatilità il rischio è assai elevato. Per questo ben vengano dei sistemi di allerta sulle variazioni dei prezzi, che mettono l’investitore in grado di vendere o comprare al momento giusto.

Uno dei più utili servizi di questo tipo si chiama cryptoradar.co e consente di creare tutti gli avvisi desiderati, a titolo gratuito, ricevendo notifiche mediante il canale preferito: e-mail, Telegram, Discord o Slack. È possibile impostare gli avvisi in base al prezzo target, alla volatilità o al periodo. Ad esempio possiamo chiedere di avvisati quando il valore del Bitcoin sale del 10% nel giro di un’ora (quello sarebbe un buon momento per vendere) .

L’utente progetta la tipologia di alert desiderata mediante le opzioni di configurazione messe a sua disposizione. Prima di tutto il tipo di avviso:

quando il prezzo di una criptovaluta raggiunge un obiettivo specifico quando il prezzo di una criptovaluta aumenta una percentuale specifica in un certo periodo di tempo un avviso ogni mattina.



Poi occorre scegliere la criptovaluta desiderata (cryptoradar ne supporta un centinaio) e la piattaforma di trading su cui si sta oprando. Poi il prezzo target e l’opzione se l’alert debba scattare sopra o sotto di esso. Infine, si indica la modalità di ricezione della notifica (posta elettronica, messenger ecc.). È anche importante specificare una nota abbinata all’avviso, che ci rammenti il motivo per cui è stato impostato. Esiste anche la possibilità di chiedere dei promemoria ricorrenti, che vengono attivati ogniqualvolta il prezzo soddisfa determinati requisiti stabiliti a monte.