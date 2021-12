Tutti i vantaggi del servizio Valuta Casa di Homstar.it (e della vendita senza commissioni)

Nel vasto panorama delle agenzie immobiliari online un posto di rilievo è occupato da Homstar.it. Il suo meritato successo presso il pubblico è dovuto al duplice beneficio che offre: il servizio Valuta casa e l’assenza di commissioni per la parte venditrice. Tutto questo è possibile grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie e a una organizzata rete di agenti di zona.

Come si effettua la valutazione dell’immobile su Homstar.it

Il servizio Valuta casa è molto ben concepito, oltre che essere di semplice utilizzo e a costo zero. L’utente deve soltanto inserire pochi dati essenziali riguardanti la casa che desidera vendere (in primis l’indirizzo preciso dell’immobile e la metratura commerciale) nel modulo che trova sul sito. A quel punto riceve la stima del valore dell’immobile calcolata da un potente algoritmo che impiega i big data relativi agli immobili attualmente in vendita o venduti di recente in quel quartiere di quella città. Tutto questo si traduce nell’ottenimento di una valutazione professionale del tutto gratuita, senza la disagevole perdita di tempo del doversi recare in agenzia.

Zero commissioni e altri vantaggi di Homstar.it

Oltre alla possibilità di valutare una casa senza andare in agenzia, fare affidamento su Homstar.it significa poter contare su un’agenzia immobiliare online molto all’avanguardia e conveniente per il venditore. Ecco una sintesi dei vantaggi offerti:

Nessuna commissione addebitata a chi vende casa, laddove sul mercato questa si aggira mediamente sul 3% + IVA. Il risparmio medio è intorno ai 15.000 euro con punte di 30.000 euro per gli immobili di maggior pregio.

Scatti fotografici professionali e home staging per la massima valorizzazione dell’immobile.

Annunci redatti con tutti i crismi e capaci di presentare in maniera chiara e sintetica i punti di forza della casa in questione.

Messa a punto di tour virtuali della casa (che in pratica consentono la visione dell’immobile comodamente da casa propria).

Pubblicità capillare per gli immobili in vendita sui più importanti portali immobiliari (come ad esempio immobiliare.it, casa.it, idealista), sui social network (come Facebook) e sui motori di ricerca (ovviamente Google)

Impeccabile servizio svolto da agenti e operatori preparati ed efficienti nello svolgimento delle pratiche burocratiche e nell’interazione con i potenziali acquirenti (primi contatti e visite di persona).

Come si potrà immaginare, grazie a queste attività il vostro immobile potrà essere presentato sotto la luce migliore in assoluto e il tempo di vendita sarà di molto ridotto (mediamente addirittura dimezzato). Sicuramente si tratta della prima migliore scelta possibile per chi ha già tentato la strada del fai-da-te nella vendita di una casa, un’attività alquanto stressante che raramente produce un esito in tempi rapidi.