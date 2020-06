Entrare a piccoli passi nel mondo del trading online

Grazie ai progressi della scienza tecnologica e ai celeri sviluppi della rete internet, il mondo della finanza si è aperto a una variegata tipologia di fruitori, più o meno consapevoli delle dinamiche economiche presenti nei mercati. Oggi, sono sempre più numerose le persone che decidono di investire online e di fare compravendita di prodotti finanziari senza essere professionisti del settore.

Tutto questo è possibile grazie al trading online, il quale consente di negoziare beni e servizi quotati nelle Borse internazionali, operando da piattaforme informatiche semplici e intuitive. Tali piattaforme sono fornite dai broker che, grazie ai loro servizi, immettono e guidano i trader nella speculazione dei finanziari.

La Borsa, che un tempo era un luogo fisico collocato all’interno di un edificio, oggi è uno spazio virtuale che ha mantenuto e incrementato le proprie attività e gli strumenti finanziari collegati a esse. Gli strumenti finanziari sono beni soggetti all’investimento o alla speculazione economica, operazioni negoziabili che costituiscono l’oggetto dell’attività di società di varia natura.

Questi rientrano nella categoria generica dei prodotti finanziari, identificabili come beni, e comprendono:

Titoli di massa come azioni, obbligazioni, titoli e fondi comuni d’investimento;

Contratti derivati come futures, swaps, a termine, di opzione acquisto/vendita o una combinazione di tutti questi.

Per fare trading online www.italiatradingonline.it consiglia di iniziare dalle basi teoriche, così da acquisire le conoscenze finanziarie di base, per poi procedere con delle simulazioni che rafforzino i concetti studiati. Acquisita una certa dimestichezza si potrà iniziare ad operare in modalità reale.

Studiare il trading online

I principianti che muovono i primi passi verso il mondo del trading online, grazie alla risorsa internet possono avere accesso a molteplici fonti di educazione di qualità. Corsi e materiali didattici risultano infatti facilmente reperibili e in alcuni casi sono completamente gratuiti.

Ma la scelta del corso deve essere fatta con attenzione, e il prezzo non è sempre il metro di giudizio a cui ci si può affidare. Per capire se un corso di trading online è di qualità, in primo luogo deve risultare ben equilibrato in teoria e pratica.

L’offerta formativa deve essere poi organizzata in step, che partano da un apprendimento generale del trading, procedano con la presentazione del settore finanziario, fino ad arrivare a una spiegazione più approfondita dei mercati e delle dinamiche inerenti alla negoziazione borsistica.

Il corpo docente deve risultare sempre reperibile e disponibile ai chiarimenti. In alcuni casi sono compresi video tutorial e lezioni di approfondimento sul trading.

Vi sono alcuni broker che mettono a disposizione dei propri utenti materiale formativo gratuito, e danno la possibilità di fare esercitazioni in conti demo: conti simulati dove si sperimentano le compravendite dei prodotti senza rischiare di perdere denaro.

Praticare il trading online

Come accennato in precedenza, per diventare un buon trader non basta studiare la teoria, ma è necessario affiancare a essa la pratica. Nel sito italiatradingonline.it, è possibile visualizzare una guida che mostrerà quanto sia importante esercitarsi prima di investire i propri soldi nei mercati.

Per fare esperienza sul campo, senza correre il rischio di rimetterci il proprio capitale, è stata creata la simulazione in conto demo. Un conto che riporta in maniera più precisa possibile le quotazioni dei beni e gli andamenti dei mercati. Tramite questo il trader potrà esercitarsi e provare delle strategie operative che ottimizzino i profitti legati alla compravendita.

I conti demo sono progettati per seguire i tassi di cambio presenti sui conti reali, riproducendo domanda e offerta attuali. Un trader principiante può decidere di trascorrere un mese o un anno sul conto demo, l’importante è che prima di passare al conto reale raggiunga in simulazione un determinato obiettivo di guadagno, analizzando attentamente la struttura del proprio piano operativo e imparando dagli errori commessi.