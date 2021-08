Forint Token: vediamo di cosa di tratta

Forint Token è il token appartenente all’ “ecosistema” innovativo progettato da Forint Finance. Gli obiettivi principali di questo progetto tutto made in Italy sono equità, sostenibilità, progresso e, non in ultimo, beneficenza. Lo scopo è quello di creare, appunto, un ecosistema digitale, basato su tecnologia blockchain, dove la fiscalità non sia un ostacolo nè scoraggi gli investitori. Inoltre, ha lo scopo di sfruttare la tecnologia NFTs e trasformare l’obsoleto flusso commerciale e-business in un pool di nuove opportunità per produttori, venditori e clienti. Questa è la chiave per un’allocazione dei fondi più sicura, affidabile ed equa.

Il progetto nasce da un gruppo di giovani professionisti italiani uniti dal sogno di far progredire e diffondere la tecnologia blockchain e l’utilizzo delle criptovalute. La visione di Forint è quella di ridurre il costo delle transazioni quotidiane e aumentare il loro valore per l’intera comunità. Creare un luogo in cui tutti possano contribuire per l’intero sistema godendo dei benefici. Approccio decentralizzato, maggiore qualità della vita, minore spreco di denaro e un aiuto più veloce.

L’acronimo NFT vediamo cosa significa

NFT è l’acronimo di non-fungible token. Essendo Token non fungibili e, quindi, non intercambiabili, gli uni con gli altri, in quanto “pezzi unici”, hanno assunto notevole rilevanza in campo artistico. Basti pensare che lo scorso marzo è stato venduto un NFT “contenente” un’opera d’arte per la cifra di 69,3 milioni di dollari.

Approfondendo le caratteristiche proprie di questi token, rientrano quindi l’unicità, la scarsità, l’indivisibilità (possono essere venduti, acquistati, trasferiti solo interamente).

Gli NFT si collocano nell’universo della blockchain e il loro utilizzo permette di dimostrare e certificare la proprietà intellettuale dell’oggetto in questione; ciò significa che a prescindere dal trasferimento della proprietà di quest’ultimo, la sua attribuzione rimarrà sempre nelle mani del creatore.

Qual è la differenza tra Coin e Token

E’ prassi definire coin la moneta digitale di riferimento di una piattaforma blockchain. Ad esempio Ether per Ethereum e bitcoin per Bitcoin. Per token invece, comunemente, si intende l’asset digitale, la criptovaluta, che poggia su una blockchain esistente. Lo sono tutti gli ERC-20 che si appoggiano sulla blockchain Ethereum. Non hanno una propria blockchain e non possono quindi essere definiti “coin”.

Forint Finance svilupperà la sua tecnologia blockchain migrando a brevissimo l’intero sistema su Polygon. Questo consentirà agli investitori di acquistare con costi di transazione notevolmente ridotti.

Naturalmente il token di FORINT è direttamente funzionale al progetto stesso e non è “il progetto”. La necessità di autofinanziare un percorso così ambizioso e al contempo di acquisire nuovi investitori diventa così concreta. Vediamo i vantaggi nell’acquisire Forint Token. Un Airdrop periodico del 7% dei volumi di transazione a disposizione degli investitori.

Il 2,90% di ogni transazione è raccolto nel Developing Wallet. Si tratta di un fondo impiegato dal team per finanziare lo sviluppo ed il marketing del progetto.

Lo 0,10% di ogni transazione è reindirizzato al Charity Wallet. Il fondo viene donato in beneficenza a NPOs e NGOs su base settimanale, in base alle le linee guida della comunità.

In ultima battuta è evidente che trattandosi di un progetto serio e non fumoso chi decide di prendere questo treno credendo nel percorso potrebbe trovarsi con una bella sorpresa. Pensiamo infatti a quanto incerta era la storia di Bitcoin, e a chi acquistando per pochi euro a distanza di anni si è trovato un vero e proprio capitale. Forint è un progetto ambizioso, che guarda oltre, che vuole abbattere le barriere e superare le difficoltà attualmente presenti in questo campo. Dare fiducia a chi per primo ha creduto a questo progetto mettendoci la faccia oltre a know how, energie, testa e cuore, rappresenta la prima, fondamentale, mossa vincente da fare.