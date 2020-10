Molti sono interessati al campo degli investimenti online, ma non hanno ben chiaro come questo funzioni: su cosa puntare i propri capitali? quali sono i migliori asset presenti sul mercato? Cos’è il Forex Trading?

Ebbene, per rispondere a queste domande, soprattutto l’ultima, in questo articolo proveremo a spiegarvi come funziona il mondo del trading online e, nello specifico, quello che è al momento il mercato finanziario più grande al mondo: il mercato Forex.

Cos’è il Forex Trading

Il mercato Forex, altrimenti conosciuto anche col nome di FX o mercato valutario, vede l’origine del suo nome nella merce principalmente trattata: la valuta. In questo mercato finanziario infatti possiamo trovare le quotazioni relative a quelle che vengono definite coppie di valute, le quali vengono “scambiate” tra di loro durante ogni operazione di trade.

Per farvi un esempio pratico, possiamo comprare una coppia EUR/USD (EUR=euro, USD= dollaro americano) e perciò scommettere su un rafforzamento della moneta targata EU a discapito del dollaro statunitense.

Chi è autorizzato a fare Forex Trading

Per poter iniziare la vostra avventura finanziaria relativa al Forex Trading, dovrete rivolgervi a quello che viene definito un broker online autorizzato e alle piattaforme di trading online da essi fornite.

Un broker online autorizzato altro non è che una figura finanziaria che ha tutti i permessi e le licenze atte a poter operare, e a poterci fare operare liberamente, nel territorio in cui viviamo nel campo del trading online e del mercato valutario.

Per dimostrare di avere tutte le carte in regola per fare ciò quindi, il broker online dovrà assicurarci di essere in possesso di licenze e autorizzazioni come quelle CySEC e CONSOB per il territorio europeo e quello italiano.

Una volta aperto un conto con uno di questi broker online autorizzati quindi saremo anche noi in grado di poter operare nel mercato del Forex Trading grazie alle piattaforme di trading online.

Come fare Forex Trading su una piattaforma di trading online

Per fare perciò Forex Trading dovremo cominciare ad utilizzare una piattaforma di trading online atta a questo compito.

Le piattaforme di trading online offerte dai broker online sono molte e hanno tutte caratteristiche diverse, tariffe diverse e peculiarità che le rendono uniche nel loro genere. Uno di queste forme per fare trading online è quella ad esempio detta del social trading.

Il cosiddetto “Social Trading” è una nuova forma di intendere il trading online e si basa fondamentalmente sul mix tra due mondi apparentemente separati, ma di fatto congiunti: quello della finanza e quello dei social network.

Sì, perché grazie al social trading oggi è possibile accedere a una serie di piattaforme online che rassomigliano sempre più ai social, e ne hanno inglobato diverse funzionalità e “modi di fare” (passateci il termine). E ciò sarà percepibile appena aperta una di queste piattaforme di trading online, dove già al primo colpo d’occhio sembrerà di essere su Facebook o Twitter, piuttosto che in un mondo finanziario.

Grazie quindi a questo nuovo concetto di intendere gli investimenti vedremo gli asset come “trasformati”, e trattati come se fossero dei semplici “post” di FB, con persone che ne parlano sotto nei commenti, dando consigli e chiedendone a loro volta a seconda del caso, facendo quindi affidamento a una community estremamente vasta.

Rischi del Forex Trading

Detto tutto ciò però, c’è una serie di doverose precisazioni e cose da fare prima di iniziare a inoltrarci in questo mondo.

Prima di tutto, dobbiamo iniziare a investire con l’idea che tutto quello che abbiamo investito potrebbe essere perso in ogni momento. A causa infatti dell’estrema volatilità del mercato, soprattutto del mercato del Forex Trading, basterà veramente poco per farci perdere quanto guadagnato, o investito, fino a quel momento in men che non si dica.

Ragion per cui, prima di cominciare a investire online, potrebbe essere una buona idea trovare un broker online in grado di offrirci la possibilità di aprire un account demo prima di investire soldi veri e propri se siamo alle prime armi.