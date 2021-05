Nel 2021 le criptovalute sembrano aver raggiunto un successo completamente inaspettato. Sul mercato si presume se ne trovino più di 5000 in circolazione. In questo contesto si inserisce la cripto oggetto dell’articolo, chiamata Chia. Di recentissima invenzione è già stata denominata criptovaluta “verde” perché si propone agli utenti come eco-friendly.

Chia, a differenza dei Bitcoin, utilizza un sistema di “prova di spazio e tempo”. Nello specifico, per la sua creazione, è necessaria una grande dose di dischi rigidi vuoti per ospitare “trame” poi ricondotte a un certo numero di blocchi in base allo spazio a disposizione. Va dunque controtendenza rispetto ai Bitcoin, e altre criptovalute, che utilizzano il processo chiamato “mining” (estrazione), altamente energivoro.