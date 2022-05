Prestito online: come richiederlo e quali sono i documenti necessari

Nel corso della vita può capitare di dover far fronte a una spesa imprevista e improvvisa di una certa entità come la riparazione dell’auto, il cambio della cucina, il rifacimento del bagno oppure di voler soddisfare un desiderio come l’acquisto di una moto o una vacanza.

Per rispondere a queste esigenze, tra le offerte di finanziamento disponibili, troviamo il prestito personale. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Cos’è il prestito personale

A differenza dei prestiti ipotecari, come ad esempio un mutuo per l’acquisto di un immobile, i prestiti personali sono senza finalità di destinazione. Sono strumenti per affrontare piccoli o grandi cambiamenti della vita e possono essere stipulati sia in una filiale bancaria che online. Noi vi consigliamo questa ultima opzione perché la procedura è semplice, veloce e i documenti necessari possono essere caricati direttamente online.

Quali sono i passi per ottenere un prestito personale

Gli step per richiedere un prestito online sono i seguenti:

Simulazione rata e prestito online dal sito : utilizzando il calcolatore, si possono inserire importo richiesto, il tempo con cui si intende restituire il prestito e la cadenza con cui si desidera pagare le rate;

: utilizzando il calcolatore, si possono inserire importo richiesto, il tempo con cui si intende restituire il prestito e la cadenza con cui si desidera pagare le rate; Inserimento dati personali : occorre indicare i dati del richiedente il prestito;

: occorre indicare i dati del richiedente il prestito; Caricamento documenti richiesti : direttamente online si caricano i documenti richiesti per l’apertura del finanziamento – Carta d’identità, codice fiscale, IBAN (non di carta prepagata), ultima busta paga;

: direttamente online si caricano i documenti richiesti per l’apertura del finanziamento – Carta d’identità, codice fiscale, IBAN (non di carta prepagata), ultima busta paga; Una volta compilata la domanda: l’esito della richiesta di prestito arriva direttamente via mail.

Se l’esito della richiesta risulta positivo, sarà possibile controllare lo stato del prestito e gestirlo direttamente dal proprio smartphone, grazie all’App dedicata.