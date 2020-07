Ogni giorno numerose realtà di diversi ambiti professionali lavorano per garantire nel nostro paese che l’innovazione tecnologica viaggi sempre su alti livelli, così da offrire agli utenti servizi, dispositivi e strumenti dalle prestazioni elevate.

In questo campo così articolato, particolare rilevanza assume senza dubbio la connessione di rete, con la fibra ottica che attualmente rappresenta la risorsa più all’avanguardia e innovativa a disposizione per privati e imprese.

Per questo motivo, l’espansione della copertura della fibra ottica in Italia è l’obiettivo che stanno perseguendo molti operatori di settore, tra cui per esempio Fastweb, realtà che ha scommesso fin da subito sulle potenzialità di questo tipo di connessione.

Si consideri, infatti, che la rete in fibra ottica di Fastweb ad oggi si estende per oltre 41.000 chilometri, riuscendo a raggiungere quasi 7 milioni tra persone ed imprese. Numeri che l’azienda, come anticipato, punta a incrementare ulteriormente, per far sì che tutte le zone del nostro paese siano coperte il prima possibile dal servizio e possano sfruttarne al meglio le risorse.

Fibra ottica: una velocità sempre più performante

Il successo della fibra ottica è stato decretato dai suoi numerosi vantaggi, determinati dalla sua velocità di connessione superiore rispetto a quella offerta dalla rete ADSL.

Infatti, rispetto ai circa 25 mega raggiungibili dal cavo di rame, la fibra attualmente può arrivare a raggiungere anche 2,5 giga in download al secondo: una capacità che permette a qualsiasi dispositivo elettronico di usufruire di alte prestazioni e di scaricare contenuti multimediali in pochissimo tempo.

Una velocità che non viene compromessa nemmeno dal numero di dispositivi collegati alla rete: è possibile sfruttare tutte le potenzialità della connessione impiegando al tempo stesso computer, smartphone, tablet e qualsiasi altro genere di dispositivo smart.

L’esperienza di connessione, in questo modo, diventa coinvolgente e appagante in maggior misura. Un vantaggio che diventa ancora più stringente per le imprese, che oggigiorno necessitano di una rete altamente performante per assicurarsi standard professionali adeguati.

Optando per la fibra, le imprese possono coordinare al meglio le proprie attività online: dalla semplice navigazione alla condivisione di file su piattaforme di file hosting, passando per le videoconferenze tramite software VoIP.

Per quanto riguarda i vantaggi per i privati, è bene ricordare come una connessione in fibra ottica permetta di guardare in streaming qualsiasi tipo di contenuto audiovisivo, film compresi, in full HD, eliminando i tempi di buffering. Gli appassionati di videogiochi, allo stesso modo, possono condurre anche lunghe sessioni online senza subire alcun tipo di interruzione o rallentamento.

Fibra ottica: l’importanza dei materiali del cavo

La fibra ottica negli ultimi anni ha determinato, dunque, una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere la connettività e questo grazie ai materiali impiegati per la realizzazione dei cavi.

Mentre, infatti, l’ADSL punta sul rame, che consente alla rete di raggiungere una velocità di download compresa tra gli 8 e i 24 Mbit/s, la fibra può contare sul vetro oppure su polimeri plastici, che costituiscono i filamenti del cavo da cui dipende la maggiore potenza della connessione.

Inoltre, la tecnologia della fibra ottica lavora grazie al concetto di propagazione di impulsi luminosi: un metodo di trasmissione delle informazioni che, come si è scoperto, permette collegamenti senza dispersioni o interferenze.

Attualmente, per sapere se sia possibile usufruire di questa importante risorsa di rete è sufficiente ricorrere al web: per esempio, attraverso il sito di Fastweb è possibile scoprire in pochi click se la propria città e la propria area di residenza siano già coperte dalla fibra ottica. In caso di necessità, è anche possibile rivolgersi al team dell’azienda e individuare rapidamente, insieme a un operatore qualificato, la soluzione più adatta alle proprie esigenze domestiche o professionali.