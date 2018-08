Payoneer, come funziona la nota piattaforma di pagamento globale

Dopo avere parlato dell’app PayPal per l’invio di pagamenti, proseguiamo la nostra rassegna con un altro software per smartphone e tablet con Payoneer, altro strumento scaricabile gratuitamente (per Android) e utilizzabile per inviare e ricevere denaro in e da tutto il mondo, precisamente per oltre 200 nazioni e più di 100 valute differenti. L’interfaccia è disponibile in più di 20 lingue, tra cui l’italiano

Queste le principali funzionalità disponibili sull’app mobile Payoneer:

• controllo in tempo reale di tutti i propri saldi di valuta e della carta di credito;

• visualizzazione di tutte le transazioni;

• possibilità di utilizzare dei filtri intuitivi per individuare con semplicità le transazioni di proprio interesse;

• accesso rapido e sicure alle proprie informazioni mediante lettore di impronta digitale.

Per utilizzare l’applicazione occorre visitare il sito web di Payoneer e registrarsi.