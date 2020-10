WOBI World Business Forum Milano 2020 – tutto digitale

Courtesy of WOBI

Quest’anno il WOBI 2020 di Milano cambia forma. La pandemia da COVID19 lo ha trasformato: è diventato un evento solo digitale ma, in realtà, è anche più intenso e coraggioso.

Personalmente, posso dire di aver assistito ad una delle edizioni più interessanti: ho ascoltato note non banali e vere e proprie provocazioni che hanno generato riflessioni profonde nel mio modo di percepire business e persone.

Il tema di questo WOBI 2020 è REMAKERS e si rivolge a chi deve pensare, organizzare, definire ma anche pianificare, affrontare, guidare o ispirare un REMAKE. Remake di qualcosa, di un prodotto, di un organizzazione, di un successo. Remake di un team, di una strategia, di una carriera.

REMAKE al WOBI 2020 significa ripensare le aziende, riconnettersi alle persone e reinventare il business.

Perché serve un remake? Perché tutto quello che è stato fatto, inventato, creato non basta più. Perché per mantenere una posizione di leadership in qualsiasi mercato serve innovare, serve attivare nuove dinamiche per creare più distanza con i propri competitor. Ma anche perché intorno a noi c’è un contesto che cambia continuamente, una tecnologia che va velocissimo e un audience che si trasforma ogni giorno ed evolve.

Al WOBI 20121 gli speaker sono tanti, diversi ma quello che incanta ogni volta è che ognuno descrive la realtà che vede con un frame unico, diverso da quello di chiunque altro. Ci sono studiosi di economia e di marketing, scrittori di fama mondiale, manager, artisti.. persone che hanno storie dense di esperienze, di relazioni e di sbagli anche. Ed ognuno interpreta la sua storia e quella degli altri in modo diverso, ognuno vede con lenti e occhiali differenti arricchendo così la mia visione sugli stessi argomenti.

Seth Godin, il guru del marketing

A Seth Godin è assegnato il primo intervento di WOBI 2020 e si conferma all’altezza delle mie aspettative. Racconta il marketing proprio come lo immagino io, come lo voglio io: fatto di valore e di percezione. Dice la sua vera funzione è quella di:

“make things better & make better things”

La sua è una lezione profonda e vera, è come bere alla fonte e non dalla bottiglia. Le sue sono intuizioni fortissime che vibrano ancora mentre le dice, si sente che arrivano dallo studio, dalla passione e da un’esperienza di lavoro e vita intrecciate.

Lynda Gratton

Lo speech di Lynda Gratton a WOBI 2020 è inatteso, non mi aspetto nulla di simile. Inizia con considerazioni fredde, anche gelide a pensarci bene: racconta uno scenario futuro imprevedibile e nuovo, mai esistito prima. Dice che la vita umana si sta allungano (ogni 10 anni le persone vivono, ion media, 2-3 anni in più), dice che è presumibile che io arrivi a 90 anni e che i miei figli raggiungano i 100 senza problemi. Secondo Lynda, che ha appena terminato una ricerca in Giappone, il paese più “vecchio” del mondo, tutti noi vivremo piò a lungo, ma anche più in salute per fortuna.

Anche la tecnologia però. La Gratton racconta una tecnologia sempre più fine, sempre più AI che sta cambiando tutti i nostri lavori. Più un lavoro è routinario, più è facile che nel prossimo futuro sia rimpiazzato da quello di un robot, di un chatbot, di una macchina ad intelligenza artificiale.

Da qui la considerazione agghiacciante: che faremo in tutti questi anni che abbiamo davanti se sarà la tecnologia a svolgere la maggio parte dei lavori?!?!?

Dovremo reinventare qualcosa.

La sua ricetta è semplice. Secondo Lynda Gratton il segreto è in 3 step:

prendere consapevolezza del corso della propria vita

non smettere mai di immaginare ed esplorare nuovi e diversi futuri sé

costruire relazioni umane nuove, uniche, diverse.

A new narrative: una nuova visione e narrazione del corso della propria vita. Mi è piaciuta da morire la riflessione sul punto da cui guardiamo la nostra vita. C’è chi assume una prospettiva “hilltop“, dalla sommità di una collina. Un po’ come se quello che viviamo fosse il punto più alto e guardiamo il passato voltandoci indietro e il futuro volgendo lo sguardo in avanti. Così, però, i punti più lontani della linea della vita si vedono male e non se ne ha consapevolezza piena, non si riesce a metterli in correlazione con il presente.

Oppure c’è la prospettiva “birdeye“, quella che avremmo se fossimo degli uccelli che volano in alto e vedono ogni sezione della vita, ogni tassello. è una prospettiva completa questa perché riesce a farci guardare distintamente il passato e il futuro dando loro la stessa rilevanza. Questa è l’unico punti di vista che consente di immaginare i sé futuri e scegliere a quale avvicinarsi. “A cosa devo dare priorità oggi se voglio diventare quella me?”.

Courtesy of WOBI

Il secondo aspetto è l’exploration e l’immaginazione di nuovi sè. La base per questa fase è la formazione, lo studio e la creazione di nuovi skills e nuove competenze che siano la base da cui scegliere una nuova strada, un nuovo lavoro, una nuova versione di se stessi.

E ultimo relate, creare reti, network e communities, relazionarsi, prendersi cura degli altri e creare un reticolo di legami e relazioni che trasformino il nostro impatto e lo rendano più forte e più a lungo.

Daniel Lamarre, la magia della creatività

Daniel Lamarre, CEO di Cirque du Soleil, apre il suo intervento a WOBI 2020 ammettendo, con orgoglio, che nonostante siano (da mesi ormai) a revenues ZERO, Cirque du Soleil non si è fermata. Mi emoziona sentirgli dire che stanno ragionando come fossero una start-up che ha come obiettivo quello di ripartire e ricominciare a far sognare il suo pubblico il prima possibile.

Il suo è un intervento molto emozionante perché alterna il suo speech con alcuni video degli show più famosi e più belli di Cirque du Soleil e affronta 3 temi in particolare:

l’importanza del brand e la cura che ogni business dovrebbe riservare a questo asset

le modalità di leadership che assicurano una direzione all’azienda

e tutti i modi per accrescere e nutrire la creatività in azienda.

Del suo intervento mi restano impressi alcuni concetti. Per esempio il consiglio di “affiliarsi, e avere come partner solo good e best brands“. La fretta di creare relazioni e l’ansia da network, qualche volta, può portare a scelte sbagliate e al rischio di avvicinarsi a organizzazioni che non rispecchiano perfettamente i valori in cui crediamo e che, invece, dovrebbero essere l’elemento più prezioso da proteggere.

Mi è piaciuta moltissimo anche la sua riflessione sulla necessità di continuare ad investire sulla ricerca e sviluppo e il suo è un consiglio davvero pertinente. Dice che il modo più economico, più solido, più promettente di fare ricerca sviluppo è quello di rivolgersi alle università che hanno sempre bisogno di lavorare a progetti nuovi e mettono a disposizione le menti migliori, oppure ai propri fornitori che non perdono occasione per investire nel consolidamento e nell’espansione del loro ruolo/rapporto.

Racconta del suo staff fatto artisti e non di impiegati: ballerini, coreografi, scenografi, costumisti, ingegneri e montatori e dice che ogni nuova idea viene scavata fino in fondo per cercare la tecnologia, la modalità di realizzazione o la strada per applicarla negli show e renderli ancora più incredibili.

Lamarre insegna che non c’è cosa peggiore che deludere la propria fan base e ammette di essere sempre gentile, mai arrogante con nessuno perché, in effetti, chiunque potrebbe essere un suo cliente un giorno, oppure un suo partner. Dice che non si dovrebbe mai smettere di esplorare nuove possibilità e che, per essere sempre i numeri 1, bisogna sempre fare scelte insolite, azzardate e proporre qualcosa di speciale e nuovo.

Racconta che, una volta, un imprenditore nel settore del turismo gli ha rivolto una proposta/richiesta stramba che, inizialmente, sembrava poco affine agli obiettivi di Cirque du Soleil. Lamarre ammette che avrebbe subito rifiutato la collaborazione ma che scelse di provare ad indagare ugualmente la possibilità e che, alla fine, questa fu un’occasione per creare un nuovo format di show, il dinner show, ovvero uno show Cirque du Soleil che però è alla portata di resort e strutture più semplici e può toccare ed emozionare il pubblico con una nuova prospettiva.

E poi un’ultima cosa che mi ha colpito perché riflette perfettamente il mio modo di sentire e vedere lo storytelling. Lamarre a WOBI 2020 dice che qualsiasi cosa ci capiti, ogni evento, ogni occasione (nella vita ma anche nel business) andrebbe capitalizzata al massimo e non solo in termini di risultato, ma anche di percorso, di storia. Sapere mettere in relazione un evento con la propria storia personale è un modo straordinario per aumentare il suo significato, per darsi nuovi scopi, per migliorare e rendere più solida la propria esperienza e rendere la narrazione più intensa, vera e ricca

Amy Webb, a futurist

Il secondo giorno di WOBI 2020 inizia con Amy Webb che è una professoressa di Strategic Foresight, ovvero di tecnica di previsione strategica.

Il suo è un’intervento che calza a pennello in questo momento storico caratterizzato dalla enorme incertezza che questa pandemia e questo distanziamento sociale sta causando. Dice che ora è come se ci stessimo muovendo, come umanità, come individui e come aziende, come delle auto su una strada ghiacciata e scivolosa. Non è importante dove vuoi andare… l’auto va dove vuole e tu non hai nessun controllo.

Amy Webb lavora anche come consulente per il futuro, lei si definisce quantitative futurist, e con la sua società di consulenza, si occupa anche di sviluppare e individuare strategie fondate su previsioni sul futuro. Sembra fantascienza o alchimia, ma è molto più ragionevole: quello che fa è raccogliere dati e segnali nel presente, applicarli ad un modello che possa metterei in relazione tra loro e definire degli scenari, delle ipotesi su cui immaginare piani di azione e strategie vincenti.

Perché un’azienda sia un pathfinder, cioè riesca ad aprire nuovi percorsi esplorando alternative non scontate, serve:

un mindset flessibile

un pensiero che scorra in avanti e in indietro sulla linea del tempo

la costante attitudine a ri-calibrare le proprie scelte e azioni

e l’applicazione di un iterative foresight process.

Amy Webb mette a disposizione il suo, dice che questo delle 11 Macro Sources of Change è quello che applica lei nei suoi studi. Si è accorta che ogni grande cambiamento e innovazione è il risultato di un elemento di disruption in almeno 1 delle seguenti aree. Individuare alcuni segnali/trend di cambiamento in queste aree e unirli, come punti, è il primo passo per intravedere possibili ondate di cambiamento che andranno, senza dubbio, ad influenzare anche il proprio business.

Certo, il segreto è accorgersene prima degli altri e avere il coraggio di fare qualcosa, di prendere nuove strade da subito!

Rachel Botsman: la fiducia è la moneta per le relazioni

L’intervento di Rachel Botsman a WOBI 2020 arriva delicato, come lei, ma si intrufola dentro la mia immaginazione e cambia tutto.

La Botsman descrive la “fiducia” come quella forza che ti fa saltare da una sponda known verso l’altra sponda unknown prendendoti il rischio di bagnarti o annegare nel mare dell’incertezza.

La fiducia è quell’elemento che, se l’ abbiamo, ci rende confident, ci fa compagnia in una relazione incerta, in un momento incerto, con qualcuno che non conosciamo.

E, infatti, la fiducia più profonda in assoluto è quella che si prova quando sei sereno anche se non sai cosa esattamente cosa l’altro stia facendo o pensando.

Quel salto, dalla sponda known a quella unknown, si definisce trust leap, ovvero salto, balzo di fiducia ed equivale a prendersi un rischio di fare qualcosa di nuovo o di farlo in modo diverso da prima. In quanto esseri umani, però, il tema del rischio non è esattamente nelle nostre corde: di solito, soprattutto in momenti di grande incertezza, cerchiamo istintivamente ciò che è sicuro, ciò che è certo, ciò che è stabile.

E quando il rischio è davvero alto abbiamo 2 strade per affrontare il salto:

abbassare il livello di rischio, es. chiedendo già trasparenza, più rassicurazioni

o aumentare la nostra tolleranza all’incertezza.

Rachel Botsman non crede che la trasparenza, che la rassicurazione siano le strade giuste per guidare le persone anche perché la totale trasparenza è un elemento impossibile da garantire, specialmente in azienda. Crea più che la fiducia sia qualcosa che si può mantenere adottando un approccio ematico, un atteggiamento aperto e compassionevole, dimostrando avere a cuore e di prendersi cura delle persone.

Carla Harris, 20 anni sulla strada

Carla Harris è una delle 50 black executives più potenti in USA, di lei mi colpiscono al cuore l’atteggiamento amichevole, il sorriso luminoso e l’accento così americano.

Mi piace da morire perché racconta prima di tutto la sua storia, di donna di colore che ha scalato Wall street solo con la sua forza e la sua competenza. Resto affascinata da uno dei suoi consigli più preziosi: dice Chen quando ha una presentazione o una trattativa, al tavolo ci porta tutte le Carla che ha: la Carla manager, la Carla cantante, la Carla cuoca, la Carla sportiva, la Carla figlia, mamma, sorella, perché la propria autenticità, l’essere pienamente se stessi è un elemento che fa distinguere da chiunque altro e rende vincente.

Rivela un segreto che tutti sappiamo in realtà: dice che al mondo sono pochissime le persone che sono perfettamente a loro agio in quello che sono, comfortable in their skin. E dice che quando la maggior parte delle persone incontra qualcuno che, al contrario, sta bene con se stesso, tutti ne sono attratti e come calamitati, non possono fare a meno di seguirlo. E ribadisce una cosa che penso anch’io: le persone non temono in cambiamento, tutti cambiamo qualcosa continuamente. Le persone hanno paura dell’incertezza ma se hanno davanti quel leader che li fa sentire al sicuro, lo seguono ovunque.

In ogni caso, la parte più incredibile del suo discorso è, secondo me quella sulla paura. Dice che qualsiasi cosa diciamo o facciamo avendo paura, non ci porterà da nessuna parte, anzi, ci farà mancare il bersaglio o colpire troppo basso per arrivare. Il coraggio è l’unica arma che funziona: il coraggio di dire le cose come stanno, di non nascondersi, di ammettere di non sapere, di prendersi le proprie responsabilità.