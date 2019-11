Previsioni sul prezzo dell’oro per il 2020

La maggior parte degli analisti più accreditati è del tutto concorde nel ritenere che il prezzo dell’oro sia destinato a salire in maniera cospicua nell’anno che sta per iniziare. Sono infatti presenti molti dei fattori più classici che producono una corsa all’investimento nel metallo giallo. Vediamo più nel dettaglio su cosa si basano le previsioni oro per il 2020.

L’effetto Brexit – Quando il 23 giugno 2016 la maggior parte dei cittadini del Regno Unito ha votato a favore dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, la decisione ha prodotto un aumento del prezzo dell’oro di ben il 6,5%. Fragilità dell’economia globale: anche i meno esperti tra noi sanno che, quando l’economia mondiale si trova di fronte a una situazione precaria, l’oro diventa il bene rifugio per eccellenza. E l’impennata della richiesta produce automaticamente un beneficio nella quotazione del prezioso metallo. Ulteriori tagli dei tassi di interesse: è un dato di fatto che la riduzione del costo del denaro abbassa il valore della valuta a cui è apportato e quando il valore di una valuta diminuisce, l’investimento in oro risulta più attraente agli occhi degli investitori. Le tanto discusse politiche monetarie della BCE guidata da Mario Draghi sono state mirate a favorire l’aumento dell’inflazione e a dare una spinta all’economica all’economia reale, ma al contempo hanno indotto i prezzi dell’oro a schizzare verso l’alto. Nel mese di ottobre anche la FED ha tagliato ancora i tassi (passando all’1,50-1,75%) e in teoria avrebbe deciso di fermarsi. Ma poiché, verosimilmente, le scelte dell’attuale presidente della BCE Christine Lagarde proseguiranno sulla stessa linea per quanto riguarda l’euro, il trend perdurerà anche per l’anno prossimo. Guerra commerciale tra gli USA e la Cina: si tratta di un’incognita ancora aperta, che tuttavia contribuisce certamente a rafforzare l’outlook incerto sull’economia mondiale e a sostenere l’avanzata della quotazione dell’oro.

Di quanto potrebbe crescere il prezzo dell’oro nel 2020? Da un esame delle dichiarazioni degli analisti più affidabili incontriamo un range che va dai 2000 ai ben 5000 dollari l’oncia nel 2020. Ovviamente, i fattori sopra citati potrebbero avere un impatto più o meno forte a seconda della piega che prenderanno gli eventi, ma di certo sono alte le probabilità che gli investitori cerchino “valute alternative” a quelle tradizionali.