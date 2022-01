Trading online e scalping, quando la disinformazione conduce alla paura

“Il genio è fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”: a ben vedere, le caratteristiche immortalate in Amici Miei, uno delle più celebri e brillanti commedie italiane di sempre, si applicano bene anche a definire l’attività del trading online e in particolare dello scalping, che vive di analisi dei mercati ma anche di folgorazioni vincenti. Eppure, soprattutto in Italia, questi temi sono legati a una percezione molto negativa, veicolata sempre più frequentemente anche dalla stampa generalista.

Trading online, una visione distorta

Solo nelle ultime settimane, per fare rapidi esempi, i principali giornali hanno trattato prevalentemente i rischi legati al trading online, ricordando ad esempio che la Consob ha bloccato 381 siti illegali bloccati in meno di tre anni o sminuendo la professione dello scalping fino a negarne l’esistenza stessa.

E non va meglio guardando le notizie che arrivano dal settore bancario, visto che i principali istituti italiani non sanno come gestire gli investimenti innovativi, in particolare nelle cryptovalute, e addirittura arrivano a sconsigliare (se non addirittura bloccare) i correntisti che invece sono incuriositi da tali mercati, non includendo strumenti appropriati di investimento nell’offerta ai clienti al dettaglio.

“A pesare sulla realtà italiana sono una serie di fattori e questioni irrisolte”, ci spiega Bull, uno dei più esperti scalper italiani e creatore della grande community della Bull Family, che coinvolge migliaia di utenti italiani anche attraverso il sito Scalping the Bull . Innanzitutto, “manca una vera regolamentazione globale del settore, che possa garantire un’informazione precisa ai clienti sui potenziali fattori di rischio e volatilità che caratterizzano l’investimento nel trading, ma anche tutelarli da operatori scorretti”.

I problemi del trading in Italia

L’altro elemento critico è proprio la presenza di broker, intermediari e operatori che lucrano sulle spalle degli investitori, soprattutto di quelli alle prime armi, intrigandoli con proposte di guadagni mirabolanti che, in realtà, non si raggiungono mai.

“Purtroppo da noi si dà credito e visibilità a personalità che si rivelano più esperti di marketing che trader, perché badano a ingrossare i propri portafogli o vendere i loro corsi anziché accompagnare davvero i clienti verso investimenti mirati”, prosegue Bull.

Ancora frequente è poi il rischio di incappare nel cosiddetto “schema Ponzi” dietro allo specchietto delle cryptovalute, un sistema truffaldino che si basa sull’ingresso di nuovi capitali immessi nel circuito dall’ultimo utente, ridistribuiti agli altri soggetti partecipanti senza che ci siano effetti guadagni. “In pratica, le cifre che si muovono sono solo quelle delle varie vittime, che diventano a loro volta promotori per la ricerca e l’ingresso di nuovi utenti: non c’è nessun investimento su alcun prodotto o mercato e, in definitiva, ci guadagna solo la persona al vertice della piramide”.

Che cos’è lo scalping

Non è difficile quindi comprendere perché nell’opinione pubblica serpeggi tanta ostilità riguardo ai temi del trading online, visto che tutte queste situazioni fanno solo crescere il disprezzo verso tale mondo.

“Come sempre, dalla disinformazione nascono paura e rifiuto, ed è per questo che il primo compito della nostra community è condividere gratuitamente le informazioni per consentire alle persone di poter investire online con la giusta consapevolezza e di poter fare scalping“, precisa ancora Bull.

Ne è un esempio concreto la Bull Arena, la piattaforma virtuale incentrata su formazione, tecniche di trading e supporto ai nuovi adepti dello scalping, l’attività di investimento sui mercati azionari in cui “non c’è spazio per invidie o competizioni, perché si fonda proprio sull’immissione di liquidità sul mercato: lo scalping esiste se ci sono tante persone che fanno operazioni, e quindi tutti i partecipanti collaborano per spiegare anche agli ultimi arrivati le strategie di investimento redditizio sui mercati, monitorare gli andamenti degli asset e suggerire quelli che appaiono più interessanti e proficui”.

Per la precisione, lo scalping è una forma di trading online basata sull’apertura e chiusura di molteplici posizioni nel giro di pochi minuti, nel corso del cambiamento di prezzo, con l’obiettivo di guadagnare un rapido rendimento sulla scia della tendenza e sfruttare piccole variazioni dei prezzi degli asset, in particolare cryptovalute, titoli azionari oppure indici di cambio e valute.

Puntando su operazioni molto brevi “gli scalper restano il meno possibile sul mercato, riducendo i rischi e le incognite che invece si incontrano negli investimenti in titoli a lunga scadenza, esposti alla volatilità del mercato e a tutta una serie di scenari imprevedibili, come quelli che condizionano la macroeconomia globale”, chiarisce Bull.

I progetti della Bull Family

Ad oggi, il progetto conta già su una solida base di partecipanti: il canale YouTube della Bull Family ha superato quota 10mila iscritti e conta ogni mese, senza fare pubblicità o sponsorizzare, mille nuove iscrizioni; simili i numeri della pagina su Facebook, mentre su Telegram ci sono due stanze da 5000 e da 4000 partecipanti e su Discord un canale che vanta oltre 5mila iscrizioni.

Numeri che danno il polso sull’interesse che in Italia c’è verso le opportunità di investimento e guadagno dello scalping, nonostante la diffidenza e la cattiva informazione contro cui questa forma di trading online si deve scontrare ogni giorno.

Anche per questo risulta utile il lavoro che Bull fa per insegnare alla community a leggere al meglio il book, la sezione che informa sulla quota di liquidità presente sui vari scambi per fare gli ingressi, rendendo così ancora più precise le previsioni attraverso analisi tecnica allo stato puro e condivisione di tecniche e strategie che possono generare maggiori percentuali di successo agli investitori.

Gli stessi obiettivi sono fissati dalle numerose e ambiziose idee a cui Bull sta lavorando per far crescere ancora di più questa “famiglia” e farla diventare sempre più profittevole per tutti i partecipanti: ad esempio, sono in fase di valutazione la possibilità di una quotazione in Borsa, la creazione di uno strumento virtuale (app o videogioco) di simulazione degli ingressi e delle uscite per far avvicinare liberamente chiunque voglia investire online a questo sistema, e soprattutto l’intenzione di portare la “family nel Metaverso“, creando un luogo virtuale in cui gli scalper possano incontrarsi e operare insieme in estrema rapidità e semplicità, al riparo quindi dalle “cattive” voci che bloccano oggi la diffusione degli investimenti online.