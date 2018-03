ISEE: Come calcolare la giacenza media sul conto corrente?

Per richiedere l’ISEE relativo all’anno in corso occorre autodichiarare il proprio patrimonio mobiliare, ovvero tutte le informazioni riguardanti il possesso di conti correnti bancari e postali, Titoli di Stato, rapporti finanziari conservati all’estero, partecipazioni azionarie ecc. così come si presentavano alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione viene effettuata mediante la compilazione del modulo DSU (dichiarazione sostitutiva unica). In particolare due dati essenziali: la giacenza media annua del proprio conto corrente e il saldo in tale data.

Come calcolare la giacenza media annua sul conto corrente (bancario o postale)?

Occorre munirsi di tutti gli estratti relativi all’anno precedente (di solito sono trimestrali per cui ce ne saranno 4) e individuare dove sono indicati, ai fini di calcolo degli interessi, i “numeri creditori” (alcuni istituti usano la dicitura “calcolo delle competenze” o “calcolo degli interessi”, “riassunto scalare” o “riassunto scalare per valuta”). Per ciascun estratto conto bisogna dunque annotare i numeri creditori totali, sommarli tra loro e dividerli per 365 – in questa maniera si ottiene l’importo della giacenza media. Ad esempio, supponiamo che sui 365 giorni la giacenza sia stata di 100 euro per 100 giorni, di 70 euro per 15 giorni e di 20 euro per 250 giorni. Occorre moltiplicare:

* 100 x 100 = 10.000 euro

* 70 x 15 = 1050 euro

* 20 x 250 = 5000 euro

A quel punto si sommano i tre importi per ottenere la giacenza: 10.000 + 1050 + 5000 = 16.050. La giacenza totale viene divisa per 365 giorni dando un risultato di 43,97 euro, da arrotondare a 44 euro: questo è il dato da indicare nel modulo, precisamente nel Quadro FC.2.

E se il conto corrente è cointestato? La quota della giacenza media (e anche quella del saldo) è pari al 50% se i titolari del conto sono due, è pari al 33,3% se sono i cointestatari sono 3 ecc.