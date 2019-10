World Business Forum 2019 a Milano

Courtesy of WOBI

Il 29 e 30 ottobre, a Milano si terrà il World Business Forum 2019, una due-giorni dedicata al Business che avrà come ospiti 10 speaker di reputation mondiale. Il WoBi è un evento che avrà un’agenda così interessante e innovativa da sembrare quasi fuori tempo, anacronistica.

Di cosa si parlerà?

Dopo anni in cui al centro di tutto (del nostro tempo libero, delle notizie, delle innovazioni e dei successi aziendali più eccezionali) c’è stata la tecnologia, al World Business Forum 2019 di Milano l’argomento principe sono le Persone e le Relazioni che le legano, vere o virtuali che siano.

Il tema si sviluppa dalla leadership, tutta in chiave umana, alla gestione dei team e del cambiamento, passando attraverso l’antropologia e la psicologia che, in modo fisiologico e sottile, guidano i consumi, le scelte e le preferenze dei singoli e dei gruppi.

Macro-argomenti degli interventi

I 10 speaker si alterneranno sul palco per interventi che dureranno almeno un’ora ciascuno: sono tutti scrittori, manager e consulenti di fama internazionale noti per le loro idee “rivoluzionarie”, inedite e non scontate sul tema.

L’importanza dell’auto-leadership

L’idea base che sarà sviscerata e analizzata è che chi vuole influenzare e guidare le scelte degli altri (clienti ma anche colleghi e collaboratori) deve sapere prima di tutto governare sé stesso e la propria emotività.

Per essere un leader serve crescere sulla propria curva di apprendimento oltre che imparare a gestire i tempi critici con presenza fisica e mentale.

Tutti temi, questi, su cui è il titolare, il manager che deve lavorare per primo attraverso un duro e prezioso momento di discontinuità personale. Solo così avrà il mindset (Simon Sinek lo definisce così) per poter agire da leader per motivare, ispirare e smuovere gli altri.

Tutto passa dalle relazioni

Il tema delle relazioni sarà trattato al World Business Forum 2019 in modo ampio e saranno molte le varianti in ambito: le relazioni con colleghi e collaboratori, ma anche quelle con i clienti, i partner e i fornitori.

Il mondo del business si rivoluziona anche così: in un contesto in cui tutti hanno più contatti di un tempo, ma nessuno sufficientemente profondo, ecco che uno dei segreti è proprio quello di tessere relazioni autentiche, vere e sincere da gestire e far crescere con una comunicazione sempre più persuasiva.

E la chiave per far nascere e sviluppare rapporti umani reali (e non solo apparenti) sembra sia comportarsi in modo integro e rispettoso degli altri e di sé stessi, senza mai violare i propri principi né quelli di chi si ha di fronte.

Innovazione

Cambiare, spostare, innovare: queste sono le capacità che provano la vera flessibilità di un’azienda. Anche qui, la chiave sono le persone. Sono loro che devono reagire ad un cambiamento il più velocemente possibile e traghettare processi, prodotti e collaboratori nella nuova direzione.

La motivazione dei gruppi, anche in momenti critici, si fa con un leader che sappia toccare le corde giuste, far crescere l’impegno, fornire feedback adeguati e riconfigurare, se serve, gli elementi del team.

Informazione

In tema di informazioni, quello che si inizia a notare è che l’accesso gratuito a gran parte del sapere è ormai garantito ad un numero di soggetti, aziende e persone incredibile (o almeno lo è nel mondo occidentale). Ma la facilità con cui si possono trovare concetti e opinioni da usare e “spacciare” come proprie sta mettendo in difficoltà tante persone e tante aziende, ma anche una miriade di clienti che non sanno più a chi credere qualche volta!

Questo modello va rivisto: per avere successo bisogna dire qualcosa di diverso evidentemente! Ne parlerà Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia.

In prima linea al World Business Forum 2019 a Milano

Grande attesa per un evento che, da sempre, riempie il centro Milano Congressi di personalità, imprenditori, professionisti di ogni settore in cerca di una nuova ispirazione e di una luce che li conduca fuori dal tunnel.

Anche perché abbiamo tutti una strada incerta davanti a noi e, qualche volta, la soluzione arriva proprio ascoltando l’esperienza o l’intuizione di qualcun altro!