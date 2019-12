Trading online: come le news si riflettono sui mercati

Investire con il trading online ha sicuramente molti vantaggi. Sono tantissimi gli asset finanziari che vengono offerti dai numerosi broker online. Grazie agli strumenti derivati del trading online è possibile ottenere profitti sia con un’operazione al rialzo che al ribasso. L’importante è sapere come gli eventi politici ed economici abbiano un forte impatto sui mercati finanziari.

Al centro dell’attenzione negli ultimi giorni c’è stato l’OPEC. Il gruppo ha discusso dell’implementazione di ulteriori tagli alla produzione al fine di combattere le condizioni negative del mercato previste per la prima metà del 2020. I prezzi del petrolio sono stati altalenanti durante l’incontro. Per Brent e WTI, invece, il trend è stato positivo.

L’indecisione dell’OPEC e l’impatto sui mercati

Il Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) durante l’incontro dell’OPEC ha raccomandato che il gruppo ha già tagliato 500.000 barili al giorno il primo trimestre del 2020. I ministri dell’OPEC hanno discusso su come distribuire questi tagli tra le nazioni produttrici.

Mentre alcuni produttori dell’OPEC hanno ridotto la loro produzione, altri continuano a imbrogliare e a produrre in eccesso le proprie quote. L’Arabia Saudita, ad esempio, ha minacciato un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno.

Questi tagli però difficilmente comporteranno una riduzione significativa dell’offerta sul mercato. Questo perché la produzione collettiva dell’OPEC è già al di sotto dei suoi attuali obiettivi. Abbassarli di un ulteriore 500.000 barili al giorno rifletterà solo la situazione attuale.

Nel frattempo, la produzione di petrolio negli Stati Uniti ha raggiunto i 12,9 milioni di barili al giorno all’inizio di questa settimana. Le tensioni commerciali tra la Cina e Stati Uniti degli ultimi tempi hanno sicuramente un impatto negativo sui prezzi del petrolio.

La Russia ha invece ottenuto l’approvazione dell’OPEC di escludere la sua produzione di condensati dalla sua contabilità ufficiale. Finché l’OPEC e la Russia non annunciano un vero e proprio accordo sulla produzione di petrolio, non ci sarà un forte impatto sul mercato nei promessi mesi.

Mercati finanziari: le soluzioni migliori per il trading

I mercati finanziari sono caratterizzati da una forte dinamicità. Qualunque tipo di evento geopolitico ed economico può riflettersi in maniera positiva o negativa sul mercato. E’ necessario quindi prepararsi adeguatamente prima di ogni investimento.

Uno dei passi da compiere è imparare ad usare l’analisi tecnica. Questo tipo di analisi si basa sullo studio analitico dei grafici, che permette di valutare gli andamenti delle valute. In questo modo qualunque trader può pianificare strategie d’investimento accurate e individuare i trend più profittevoli.

Allo stesso tempo è necessario affiancare a quest’attività anche l’analisi fondamentale per incrociare le rilevazioni provenienti dal mondo reale con le indicazioni dei grafici. I broker online, infatti, offrono una sezione con le notizie principali di mercato e un calendario economico per rimanere costantemente aggiornati.

