Investire a Dubai: ville o appartamenti, cosa conviene di più

Se c’è un mercato che non ha conosciuto crisi è proprio quello immobiliare e in modo particolare quello dell’investimento immobiliare all’estero.

Sembra che tra le tantissime città ci sia proprio Dubai in cima alle richieste e i motivi sono molteplici: non solo l’effettivo e concreto vantaggio che si può trarre dalla tassazione agevolata ma anche la crescita della città che l’ha resa estremamente glamour.

Ad investire a Dubai sono imprenditori, liberi professionisti, aziende ma anche VIP di tutto il mondo e dopo di loro tantissime persone che hanno compreso il potenziale e hanno scoperto che anche con una cifra contenuta è possibile inserirsi nel settore.

5 motivi per investire a Dubai

Il primo motivo per un acquisto immobiliare a Dubai è l’economia stabile. Investire nell’economia di un paese stabile e addirittura in crescita è un’ottima scelta. Nonostante alcune difficoltà affrontate dagli Emirati Arabi, l’economia locale non solo è rimasta stabile ma ha saputo addirittura crescere rimanendo forte e il motivo è semplice: il Governo fa di tutto per invogliare gli investimenti e rendere il trend sempre più forte.

è l’economia stabile. Investire nell’economia di un paese stabile e addirittura in crescita è un’ottima scelta. Nonostante alcune difficoltà affrontate dagli Emirati Arabi, l’economia locale non solo è rimasta stabile ma ha saputo addirittura crescere rimanendo forte e il motivo è semplice: fa di tutto per invogliare gli investimenti e rendere il trend sempre più forte. Il secondo motivo è la costante innovazione: la località sia dal punto di vista tecnologico che dell’innovazione non vuole fermarsi e anzi, continua ad investire per diventare la città più intelligente al mondo dal punto di vista smart . Non solo una splendida meta per le vacanze, Dubai è la città del futuro.

che dell’innovazione non vuole fermarsi e anzi, continua ad investire per diventare la città più intelligente al mondo dal . Non solo una splendida meta per le vacanze, Dubai è la città del futuro. Il terzo motivo per scegliere proprio Dubai è la sicurezza dell’ambiente, infatti la cittadina è una delle più sicure al mondo anche per quanto riguarda la crescita dei figli che possono avere incredibili opportunità.

è la sicurezza dell’ambiente, infatti la cittadina è una delle più sicure al mondo anche per quanto riguarda la crescita dei figli che possono avere incredibili opportunità. Siamo giunti al quarto motivo per effettuare un investimento immobiliare a Dubai : ottenere un visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti è possibile acquistando una casa, avendo questo documento potrai ottenere importanti benefici diventando non solo un investitore straniero ma parte della comunità in crescita.

: ottenere un visto di è possibile acquistando una casa, avendo questo documento potrai ottenere importanti benefici diventando non solo un investitore straniero ma parte della comunità in crescita. Quinto e ultimo motivo che segnaliamo è la crescita demografica: essendo sempre più le famiglie che scelgono di spostarsi per costruire qui il proprio business, la popolazione è in aumento e Dubai è diventata a tutti gli effetti una città multiculturale.

Ville o appartamenti: cosa acquistare a Dubai?

Le tipologie di casa a Dubai variano per accontentare le esigenze di tutti, quello che vogliamo sottolineare è che il costo può variare non solo dalla metratura ma anche dalla location, dalla tipologia di immobili e dal numero di camere da letto. Non c’è limite alla tipologia di acquisto: quello che ti consigliamo è di affidarti ad un professionista che conosca la città e il relativo mercato immobiliare e possa aiutarti nella scelta. Per prima cosa la casa è per te o un investimento? Perché questo fa la differenza: se hai intenzione di acquistarla per te detta subito le tue regole e caratteristiche che cerchi, altrimenti lasciati guidare da un professionista che conosce il mercato e saprà aiutarti a trovare il giusto prodotto che possa fruttare. Se desideri investire a Dubai rivolgiti a Fabio Raffaeli.

Come investire a Dubai in sicurezza: a chi affidarti

Se stai pensando di investire in immobili a Dubai ma hai dei dubbi riguardo la burocrazia, le carte e i documenti ti consigliamo di evitare il fai da te e affidarti ad un consulente specializzato. Fabio Raffaeli con il suo progetto investireadubai.com e il pacchetto “Vola a Dubai” si affianca a chi desidera intraprendere questo percorso e lo tutela a 360 gradi seguendolo passo a passo. Fabio Raffaeli è un imprenditore che ha riconosciuto nei tempi giusti le potenzialità di Dubai e dopo aver lui stesso investito nel territorio ha fatto in modo di sviluppare un’attività legata proprio a questo settore. Vola a Dubai è un’esclusiva di Fabio Raffaeli di investireadubai.com: chi sceglie questo pacchetto può regalarsi un viaggio da sogno scoprendo le meraviglie luxury della città, le spiagge e i ristoranti più esclusivi e poi con l’aiuto di Fabio Raffaeli visitare gli immobili a disposizione per varie fasce di prezzo.