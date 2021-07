Investire nell’acquisto di una casa vacanza: le cose da sapere

Acquistare una casa per poi metterla in affitto, soprattutto nel periodo estivo e quindi per le vacanze, è senza dubbio un modo intelligente di investire il proprio denaro. Si può infatti andare a generare nel corso del tempo un guadagno costante, costruendo in tal modo un vero e proprio business. Il settore di riferimento è in espansione e poi, tutti lo sanno, il Belpaese è un luogo amato e apprezzato in ogni parte del mondo per cui il turismo è davvero senza soluzione di continuità.

Acquisto, scelta della location e strategia dei tempi di affitto

E’ chiaro che per essere sicuri di fare un buon affare si dovrà fare molta attenzione alla location che si sceglie per l’acquisto della casa, specie nel caso in cui si abbia appunto l’intenzione di affittarla. Il criterio infatti non potrà essere ridotto alla ricerca del luogo dove si vorrebbero passare le vacanze in prima persona: si dovrà infatti tenere in debito conto sia delle potenzialità in fatto di guadagno che della domanda in merito agli affitti per brevi periodi.

Questo investimento, destinato a influire sulle personali finanze per molti anni, richiederà l’accensione di un mutuo e si dovrà fare di tutto per evitare di sforare il budget. Il motivo è presto detto: si deve fare in modo che le rate mensili per la restituzione del denaro non risultino troppo impattanti. Tra gli altri aspetti da mettere a fuoco ci saranno poi per esempio i tassi di interesse sul mutuo, in più si dovrà valutare attentamente anche la classe energetica in cui si inserisce l’immobile così da ottenere info utili sui consumi e il modo migliore per contenerli.

Si dovrà anche definire a livello strategico il tempo che si vorrà affittare l’immobile stesso nell’arco dell’anno (365 giorni oppure soltanto nel periodo dell’alta stagione magari per sfruttare la casa anche con la famiglia nel resto del tempo).

Se l’intenzione è quella di offrire l’appartamento in affitto tutto l’anno, la cosa migliore da fare sarà optare per un grande centro, rinomato per quanto riguarda le offerte nell’ambito di arte e cultura, oppure un polo affermato nel contesto del business o della convegnistica. In questo modo si potrà essere certi di lavorare tutti i mesi dell’anno, specie in corrispondenza di grandi eventi e in generale nella bella stagione. Se invece si punta a ottenere un’entrata extra, lavorando nei mesi dell’alta stagione, la cosa migliore da fare sarà invece optare per il mare e il lago oppure per la montagna.

Le prime due soluzioni sono quelle che più interpretano il mood classico delle vacanze estive: ombrellone, sdraio e aperitivo al calar del sole. L’altra invece consente di giostrare non soltanto nel periodo più caldo, quando si va in cerca di un po’ di refrigerio ad alta quota sfuggendo al caos cittadino, ma anche nei mesi che offrono la possibilità di praticare sport sulla neve. Il resto del tempo e comunque in assenza di prenotazioni, la casa resta sempre a disposizione della famiglia per una breve evasione rilassante.

Gli aspetti da valutare prima di investire nell’acquisto dell’appartamento

Prima di lanciarsi nell’investimento in genere ci si pongono una serie di interrogativi chiave, specialmente per quanto riguarda il possibile rendimento futuro della casa vacanze. Ci sono alcuni aspetti fondamentali che vanno messi a fuoco prima ancora di arrivare a questo punto. Molto dipende dalla personale condizione di partenza per quanto riguarda la disponibilità a livello economico, in più vanno messi a fuoco gli obiettivi che si intendono raggiungere nel medio e lungo termine. E’ bene anche informarsi in merito al reale valore della proprietà che è stata selezionata, elemento che permetterà di saggiarne il potenziale sia dal punto di vista logistico che finanziario.

Da non sottovalutare neppure i costi necessari per effettuare la manutenzione della casa vacanze, spese che influiranno in modo importante sul guadagno che si potrà ottenere. Per quanto possibile si devono individuare i possibili rischi connessi all’investimento, così da cercare di sventarli. Quali sono? I periodi di minor afflusso per esempio, oppure l’eventualità di dover sostenere spese legali per una controversia con l’ospite, senza dimenticare i possibili danneggiamenti subiti dalla proprietà (visto che, almeno nell’immediato, i costi per le riparazioni dovranno essere sostenuti in prima persona).