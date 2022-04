TeamSystem: Guida alla Digital Finance

Sempre più spesso si sente parlare di innovazione e di trasformazione digitale anche in relazione al mondo della gestione finanziaria, della liquidità aziendale e dei pagamenti ossia tutto quello che oggi viene definito come “Digital Finance”.

Fintech, Digital Payments, Online Trading, Blockchain, Crowdfunding, ma anche Digital Financial Services, Dynamic Discount, Supply Chain Finance, Cybersecurity, Rating&Scoring ecc… sono solo alcuni dei termini con cui si ha a che fare quando ci si avvicina alla innovazione digitale e alla Digital Finance conoscerne le peculiarità e le opportunità legate ad esse diventa fondamentale.

Cosa tratta la Digital Finance?

La Digital Finance è l’insieme di servizi che, grazie alle nuove tecnologie e alle nuove normative, impatta in modo agile e accessibile, più di quanto sia mai avvenuto in passato, sulla struttura finanziaria e sulla liquidità di chi questi servizi li richiede.

Più nel dettaglio, i servizi di Digital Finance consentono:

i prestiti e/o finanziamenti (equity o di debito),

la cessione del credito commerciale per finanziare il Circolante (dall’anticipo fatture, al Factoring, alle forme più innovative di questi servizi),

l’analisi della disponibilità e delle movimentazioni anche su più conti correnti corporate contemporaneamente,

i pagamenti sia consumer sia business direttamente dal software gestionale e senza ricorrere a strumenti esterni,

l’accesso ai mercati dei titoli per abilitare forme di trading,

i prodotti assicurativi

le criptovalute.

Per fare chiarezza su questo mare magnum di novità finanziarie, TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese, professionisti e associazioni, ha realizzato una utilissima guida, realizzata dall’Ing. Paolo Catti, dal titolo “Guida alla gestione digitale dei pagamenti e liquidità aziendale” (scaricabile gratuitamente) che non mancherà di illustrare nel dettaglio tutte le caratteristiche e le innovazioni della nuova frontiera della finanza digitale.

Argomenti trattati nella guida

La guida tratta in modo esaustivo tutti i temi con i quali le aziende possono aver a che fare nello svolgimento della propria attività. Imprenditori e aziende possono cogliere diverse opportunità dai servizi di Digital Finance, come per esempio: sistemi di pagamento e incasso digitale o i servizi di cessione del credito o ancora il monitoraggio della salute d’impresa. Ma ancora il commercialista può ampliare la propria offerta in ambito finanziario, aiutando così i propri clienti ad evitare potenziali situazioni di crisi, a reperire liquidità e adottare nuovi strumenti di incasso e pagamento, sfruttando appieno le potenzialità del digitale.

La guida affronta poi temi come:

Direttiva Europea PSD2 che introduce tra le varie cose: l’adozione di strumenti di autenticazione forte; la possibilità di consolidare le informazioni prese da più conti correnti; il servizio di disposizione dei pagamenti da un qualsiasi conto corrente di proprietà;

che introduce tra le varie cose:

Ricordiamo anche che grazie alla PSD2 nasce l’OpenBanking, fenomeno per cui le informazioni storicamente ad appannaggio esclusivo delle Banche vengono rese accessibili anche a nuovi attori.

I Pagamenti e incassi digitali per il B2B si tratta di quei servizi digitali che accedono al Conto Corrente e ordinano i pagamenti;

si tratta di quei servizi digitali che accedono al Conto Corrente e ordinano i pagamenti; La Riconciliazione bancaria digitale che consente di importare nel gestionale i dati degli estratti conto bancari e, in seguito, di ottenere delle proposte di riconciliazione tre fatture e incassi e fatture e pagamenti;

che consente di importare nel gestionale i dati degli estratti conto bancari e, in seguito, di ottenere delle proposte di riconciliazione tre fatture e incassi e fatture e pagamenti; Il Monitoraggio della salute d’impresa : consente sia di cogliere i segnali di crisi sia di imparare a leggere la propria impresa e il suo business;

: consente sia di cogliere i segnali di crisi sia di imparare a leggere la propria impresa e il suo business; La Cessione del credito dal gestionale consente un’agevole cessione del credito commerciale a nuove fonti di finanziamento;

consente un’agevole cessione del credito commerciale a nuove fonti di finanziamento; Data Protection una compatta convergenza tra la direttiva PSD2 e il regolamento GDPR

Una sezione della guida è dedicata anche aTeamSystem Digital Finance, ovvero la nuova iniziativa Fintech del gruppo TeamSystem per digitalizzare i processi di accesso al credito e la gestione dei servizi di pagamento e incasso integrati con i sistemi gestionali del gruppo, con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri clienti.

Nella parte finale non può mancare un glossario dei termini tipici del mondo finanziario e della Digital Innovation, in modo che il documento possa essere fruibile dai più.