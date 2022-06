Acquisti con pagamento dilazionato: tutto quello che c’è da sapere

Gli acquisti, che siano fatti in un negozio fisico oppure online, sono la passione soprattutto del pubblico femminile ma spesso non è facile far quadrare il budget a disposizione e il desiderio di un abito particolare o di un paio di scarpe in più. Per questo motivo da qualche tempo si stanno diffondendo sempre di più gli acquisti con pagamento dilazionato: ecco di cosa si tratta e come usufruirne, ad esempio con Pagolight.

Che cosa sono gli acquisti con pagamento dilazionato

Gli acquisti con pagamento dilazionato non sono altro che gli acquisti a rate: il cliente che si affida a questa modalità può portare immediatamente a casa il bene che intende comprare ma non paga subito l’intero importo, bensì lo fraziona in diverse rate di uguale importo. Rispetto al classico pagamento a rate, però, gli acquisti con pagamento dilazionato presentano alcune novità che li rendono più convenienti. Ad esempio, oggi è possibile attivare tale modalità anche per spese di importo minore e per articoli prima non coinvolti in questo tipo di finanziamento, come l’abbigliamento e i cosmetici. Inoltre è possibile accedere a questa possibilità in modo semplice, senza presentare buste paga oppure richiedere l’approvazione della finanziaria perché tutto avviene contestualmente e direttamente in negozio oppure online.

Come funzionano gli acquisti con pagamento dilazionato

Il sistema di pagamento dilazionato è molto semplice, veloce e tutti possono accedervi, anche chi non ha una busta paga. Per poter sfruttare tale possibilità occorre semplicemente scegliere un negozio fisico oppure online che abbia una convenzione con una delle realtà che offrono la possibilità di acquisto con pagamento dilazionato, poi procedere con lo shopping consueto e infine comunicare al momento del pagamento che si desidera dilazionare. Per avere l’autorizzazione occorre presentare i propri documenti di identità e avere con sé una carta Bancomat oppure Postamat, poi sarà il sistema che aggancerà il pagamento dilazionato alla carta e ogni mese, per il numero di rate previste, nel giorno stabilito preleverà l’importo concordato. L’autorizzazione al pagamento dilazionato è immediata, così il cliente può portare via la merce scelta e poi non pensarci più perché le rate vengono addebitate automaticamente tramite il sistema di pagamento prescelto.

Perché scegliere Pagolight per gli acquisti con pagamento dilazionato

Sono numerose le realtà che oggi permettono di effettuare acquisti con pagamento dilazionato ma una di queste è certamente Pagolight, un prodotto di dilazione di Banca Compass, una realtà affermata e affidabile nel panorama italiano. Il suo sistema di funzionamento è simile agli altri arrivati prima sul mercato, come Klara oppure SmallPay, ma ha una serie di vantaggi in più rispetto ai concorrenti: solo Pagolight, ad esempio, consente ai clienti di dilazionare il pagamento non nelle classiche tre rate ma fino a 12, così da rendere ancora più leggero l’importo mensile. Con Pagolight si possono rateizzare acquisti di piccola entità ma anche importi più consistenti, senza interessi che sono a tasso zero. Un’opportunità unica, quindi, per non rimandare l’acquisto di quell’elettrodomestico che da tempo andava sostituito in cucina o semplicemente per farsi un regalo e una coccola, con qualcosa di veramente speciale, senza pesare sul budget mensile.