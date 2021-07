Per tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di mining Taproot viene definita la più importante rivoluzione di sempre. Apre infatti un’ampia gamma di opportunità per gli imprenditori interessati a espandere l’utilizzo dei bitcoin. Inoltre è stata lanciata anche l’iniziativa Mining Council, con l’obiettivo di replicare ai tanti interrogativi posti dal pubblico a proposito del funzionamento dell’infrastruttura decentralizzata su cui poggia il bitcoin. In primo piano le strategie relative al consumo di energia.