Finanza decentralizzata: qual è la differenza tra price impact e slippage?

Per approfondire il discorso sulla finanza decentralizzata e l’uso dei wallet non custodial, vogliamo sottolineare il significato di due importanti concetti da non confondere. Il price impact è lo spread, la differenza che su riscontra tra il valore totale dei token swappati e i token ottenuti in cambio; dipende dalla liquidità presente nella pool: più è liquida la pool, minore sarà il price impact; al crescere dell’importo della transazione, cresce anche il price impact. Lo slippage invece mostra la differenza tra l’ammontare atteso e quello ricevuto; differenza che si verifica quando altre transazioni che competono con la vostra per l’inserimento nel blocco spingono il prezzo più in alto o più in basso prima che la vostra sia stata validata.

Negli AMM tradizionali sarete costretti a fare compound con le reward che vi vengono pagate (se avete intenzione di reinvestire il guadagno, beninteso), mentre gli aggregatori lo faranno al posto vostro. Per smontare l’LP, sarà necessario ripercorrere il procedimento di cui sopra, ma a ritroso: prima si fa Unstake, poi Withdraw, poi si torna su Liquidity, si cerca Remove e si approva la scomposizione dell’LP. Talvolta sarà necessario muoversi tra network diversi (ad esempio, avete Matic su BSC ma volete andare su Matic) per sfruttare le diverse occasioni offerte da questo ecosistema in crescita esponenziale; avrete quindi bisogno dei bridge, applicazioni decentralizzate che sviluppano ponti di collegamento tra BC diverse. Visitando questi due link troverete delle liste non esaustive ma esemplificative dei bridge disponibili: https://multichain.xyz/, https://anyswap.exchange/bridge, https://bridge.terra.money/ e https://www.wormholebridge.com/.