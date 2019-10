L’evoluzione tecnologica ha contribuito a migliorare sensibilmente il tenore di vita della maggior parte dei cittadini. E nessun ambito, in tal senso, ne ha tratto beneficio. Rispetto a tre decenni fa, le metodologie di pagamento si sono moltiplicate esponenzialmente: dal pagamento in contanti si è passati, di fatto, all’uso degli strumenti tecnologici, di gran lunga i preferiti, oggi, dai risparmiatori italiani.

Un trend, oltretutto, in costante ascesa, che aumenterà costantemente nel corso dei prossimi anni. I benefici, in tal senso, sono innegabili: evitando il ricorso al contante, i pagamenti sono certamente più sicuri.

Carta di credito, la regina incontrastata degli strumenti elettronici di pagamento

Fra gli strumenti elettronici, il più utilizzato è indubbiamente il Bancomat, l’antesignano dei mezzi di pagamento virtuali, che prevede l’addebito immediato sul conto corrente con valuta pari al giorno in cui viene eseguita l’operazione.

Ultimamente, soprattutto fra i più giovani, è in costante aumento l’utilizzo di un altro strumento: la carta prepagata, nota anche col nome di ricaricabile.

Essa rappresenta un valido supporto per educare i ragazzi al risparmio, magari vedendo riconosciuta la loro “paghetta” direttamente sulla carta, con la quale, oltre all’utilizzo possono fare acquisti online oppure agli ATM e POS abilitati. Un primo approccio al mondo finanziario, utile, talvolta, per non dilapidare in un sol colpo i soldi elargiti dai propri genitori.

Fra tutte le carte di pagamento, però, una resta la regina incontrastata, che tutti vorrebbero possedere: la carta di credito. Il perché sia così ricercata e sia, di fatto, la privilegiata dai comuni cittadini, è presto detto.

Innanzitutto, grazie ad essa gli addebiti possono essere differiti, in un’unica soluzione, ad una data prestabilita. Ad esempio, tutte le operazioni effettuate con la carta di credito in un determinato mese, vengono addebitate il giorno 10 di quello successivo. E’ particolarmente preziosa, quindi, nel caso si volessero effettuare dei pagamenti di importo rilevante e, momentaneamente, non si disponesse della somma necessaria per procedere all’acquisto.

Un classico caso riguarda l’acquisto di un tv color di grosse dimensioni, che richiede, spesso, un impegno economico di quasi €.1000,00. Supponiamo di essere al 20 ottobre e non disporre dell’intera somma: il saldo del conto, ahinoi, recita €.600,00. Grazie all’utilizzo della carta di credito, però, potremmo procedere comunque all’acquisto. E l’addebito avverrebbe venti giorni dopo, magari in concomitanza con l’accredito dello stipendio, evitando, oltretutto, di sconfinare sul conto corrente.

Pagamenti accettati ovunque: il primo, grande, vantaggio della carta di credito

L’addebito differito, però, non è l’unico grosso vantaggio di questo straordinario strumento di pagamento. Il primo, ed innegabile, resta il grado di accettazione: qualunque esercente, sia online che “fisico”, la accoglie senza alcun problema. A garantire il pagamento, infatti, è il soggetto emittente, ovvero la banca o chi per che essa. Non è raro, infatti, che alcune transazioni non si possano effettuare con la sola carta prepagata e che venga espressamente richiesto l’utilizzo della carta di credito.

I casi più eclatanti, in tal senso, riguardano la prenotazione di un’autovettura a noleggio o l’acquisto, rateale, di uno smartphone: in entrambi le situazioni, l’unico modalità per compiere l’operazione è disporre di una carta di credito, che garantisca il venditore sul buon esito dei pagamenti.

