Il settore della moda può essere considerato come una chiave fondamentale per la ripresa del Paese dopo varie restrizioni. La ripartenza può essere trainata dalla ripresa generale dei consumi. Infatti per esempio, rispetto a quanto è accaduto nel luglio del 2020, adesso il valore delle vendite al dettaglio è aumentato. Gli aumenti maggiori hanno riguardato proprio il settore abbigliamento e fashion. In particolare il campo dell’abbigliamento e della pellicceria ha avuto una buona ripresa, così come il campo delle calzature. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla ripresa del settore manifatturiero. Ma quali sono oggi le nuove possibilità nel settore della moda e del fashion? Quale giro di affari può essere in grado di muovere questo settore?

La situazione dettata dal lockdown globale del 2020

Il lockdown globale del 2020, conseguenza anche di un’economia poco dinamica, si è caratterizzato da un potere di spesa contenuto da parte dei consumatori. Il problema è stato accresciuto anche dalla disoccupazione. Tuttavia adesso si afferma uno scenario di ripresa che diventa sempre più ottimista.

Le aziende potrebbero raccogliere delle nuove opportunità e potrebbero avere la possibilità di raddoppiare le prestazioni almeno in riferimento ad alcune categorie e canali di vendita.

Già prima della situazione di crisi si avvertivano i segnali, perché spesso non si riuscivano a vendere i capi a prezzo pieno e questo comportava delle perdite immense. Oggi però la situazione sta cambiando, perché si stanno affermando delle nuove abitudini da parte dei consumatori. Soprattutto questi ultimi si orientano per i beni di lunga durata di qualità superiore e c’è una certa tendenza ad acquistare prodotti in modo sostenibile.

Il trend delle vendite online

Uno dei trend che ha segnato la ripresa del settore economico dell’abbigliamento e del fashion è da attribuirsi alle vendite online. Infatti molti imprenditori hanno compreso questa nuova domanda da parte degli utenti e si rivolgono sempre di più a piattaforme omni channel per la vendita online, come per esempio MagicStore. Quest’ultima consente di avere in un solo luogo tutti i canali di vendita a disposizione. Si tratta di una piattaforma perfetta creata per i negozi del fashion, pensata e realizzata per aiutare gli imprenditori a gestire i cambiamenti mondiali che sono in corso.

MagicStore garantisce un collegamento perfetto tra negozio e FaShop, con integrazione istantanea, nessuna perdita dei dati e integrazione anche con un e-commerce vero e proprio. Attraverso piattaforme di questo genere si ha la possibilità di semplificare la gestione di tutte le attività e si ha l’opportunità di massimizzare le vendite online.

La ricerca di figure specializzate

Il settore della moda insomma si caratterizza sempre di più come un crogiolo di tendenze globali che non sono affatto da sottovalutare. È un campo in piena trasformazione, in cui a lungo sono mancate anche delle figure specializzate.

Risulta infatti che molte aziende che operano nell’abbigliamento hanno avuto difficoltà nella ricerca del personale di cui avevano bisogno. Proprio per questo motivo molte imprese hanno dovuto rimandare gli obiettivi che si sono posti di raggiungere.

Questo le ha portate alla riduzione delle performance sul mercato, con conseguente riduzione del loro grado di competitività. Tuttavia adesso le cose stanno cambiando, perché il settore della moda e del fashion ha saputo guardare al futuro anche avviando politiche di diversificazione dei processi produttivi.