Ai servizi finanziari tradizionali non conviene restare tagliati fuori dalla crescente richiesta degli utenti di poter effettuare pagamenti mediante valute digitali anche per beni e servizi di uso quotidiano. Ora il colosso Visa ha annunciato ufficialmente il lancio di un programma pilota, in collaborazione con Crypto.com, per consentire transazioni nella sua rete di pagamento mediante una criptovaluta. In particolare, la scelta di Visa è caduta sulla valuta digitale USD (USDC) stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense. L’obiettivo è di regolare le transazioni in valuta digitale tramite blockchain Ethereum (una delle più diffuse piattaforme) entro la fine dell’anno. La scelta di Visa, brand globale e attendibile, renderà le criptovalute più sicure, utili e applicabili ai pagamenti.