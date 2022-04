Da quando sono iniziate le indagini contro la Juventus per plusvalenze sospette, le azioni bianconere hanno perso un terzo del loro valore. Ad inizio marzo sono scese a soli 31 centesimi, segnando un calo di oltre il 60% su base annua.

I movimenti al ribasso delle azioni della Juve si sono accelerati dopo la sconfitta in Champions League contro il Villareal fino a un minimo storico.

Se questo prezzo stracciato di 30 centesimi ti interessa e vuoi iniziare a comprare azioni Juventus, sappi che dovresti prima maturare una buona conoscenza di questo titolo.

Per questo, abbiamo raccolto in questo articolo tutte le informazioni di cui avrai bisogno per capire i meccanismi che influenzano il corso delle azioni Juventus in borsa.

Ecco i principali fattori che influenzano il prezzo delle azioni Juventus:

L’evoluzione della base di tifosi della Juventus è un’importante fonte di reddito per questo club. Questo riguarda in particolare il crescente numero di tifosi in Cina e in India, due mercati emergenti i cui appassionati di calcio spendono sempre di più per la loro squadra preferita.

La strategia di comunicazione attuata dalla Juventus è naturalmente altrettanto importante ed è al centro delle sfide di questo club da un punto di vista finanziario. Inoltre, lo sviluppo di campagne pubblicitarie e di visibilità del marchio può contribuire rapidamente a rafforzare il capitale del club e quindi permettere alle azioni Juventus di guadagnare punti.

Gli acquisti di giocatori della Juventus ma anche di altri grandi club di calcio possono influenzare il rendimento delle squadre, e di conseguenza sono seguiti dagli investitori di questo settore economico.

I frequenti problemi tra i giocatori e la dirigenza della Juventus hanno ugualmente un’influenza negativa sul prezzo del grafico e devono quindi essere oggetto della massima attenzione quando vengono mediatizzati.

Il livello di indebitamento della Juventus. Ha infatti contratto molti debiti finanziari a seguito di trasferimenti di giocatori molto costosi.

Speriamo che queste informazioni ti aiutino a realizzare una buona analisi fondamentale del titolo Juventus e in particolare a individuare i vantaggi e le debolezze che lo riguardano o gli eventi futuri da osservare per poter determinare come gli investitori si comporteranno con questo titolo e quindi le future tendenze di fondo dello stesso.