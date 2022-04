Che cos’è un bilancio di sostenibilità e perché è importante?

Il bilancio di sostenibilità è un resoconto che informa gli stakeholder – ovvero finanziatori, dipendenti e clienti di un’azienda – in merito ai risultati ottenuti da questa ottenuti in ambito economico, sociale e ambientale. In altre parole, si tratta di un compendio di tutte le azioni e gli impatti dell’azienda nelle tre dimensioni afferenti alla sostenibilità. Il documento è di somma importanza in quanto permette all’impresa di avere un quadro completo degli effetti generati dal suo operato e di pianificare il proprio sviluppo futuro tenendo conto di tutte le prospettive importanti.

Quali sono i fattori specifici nei tre ambiti citati (economico, sociale e ambientale)? Sono enucleati dagli Standard GRI, dove l’acronimo indica la Global Reporting Initiative, un ente internazionale concepito al fine di uniformare metriche e metodologie di rendicontazione in modo da rendere comparabili le performance di tutte le aziende in materia di sostenibilità.

Fattori da valutare nella dimensione economica:

Performance economiche

Mercato di riferimento e posizionamento

Impatti economici indiretti

Pratiche di approvvigionamento

Anticorruzione

Comportamento anticoncorrenziale

Imposte

Fattori da valutare nella dimensione sociale:

Dati occupazionali

Relazioni tra lavoratori e management

Salute e sicurezza sul lavoro

Formazione e istruzione

Diversità, inclusione e pari opportunità

Non discriminazione

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Lavoro minorile

Lavoro forzato o obbligatorio

Rispetto dei diritti umani

Comunità locali

Valutazione sociale dei fornitori

Fattori da valutare nella dimensione ambientale:

Materie prime

Energia

Acqua e scarichi idrici

Biodiversità

Emissioni

Scarichi idrici e rifiuti

Compliance ambientale

Valutazione ambientale dei fornitori

Come si redige un bilancio di sostenibilità

Come prima cosa occorre individuare gli stakeholder più rilevanti e le tematiche del business più meritevoli di attenzioni, raccogliere e analizzare dati (anche mediante interviste e questionari di feedback). Tali informazioni vengono riunite nella cosiddetta “matrice di materialità”, che mostra mediante un’infografica le priorità dell’azienda intersecate con quelle degli stakeholder e guida la raccolta delle valutazioni. Infine bisogna redigere il documento finale seguendo le linee guida di rendicontazione non finanziaria dettate dai GRI.

Quali sono i vantaggi del bilancio di sostenibilità

Questo documento è un ottimo strumento di rendicontazione e pianificazione strategica, ma anche un potente strumento di comunicazione che promuove e valorizza l’inclusione, la fidelizzazione e la partecipazione degli stakeholder al processo decisionale. Il bilancio di sostenibilità procura quindi all’azienda dei benefici concreti in termini di ritorno reputazionale e di immagine. Oltre a questo, nel mondo finanziario odierno la tendenza sempre più prevalente è a investire soltanto sulle aziende capaci di agire in modo sostenibile. In altri termini, poter presentare un bilancio di sostenibilità è un requisito fondamentale per accedere a finanziamenti pubblici e privati e attrarre investitori.