Guadagnare mentre vai in bicicletta? Ora è possibile grazie a quest’App

Pin Bike, la nuova App del momento che ti permette di guadagnare andando in bicicletta

Al giorno d’oggi, l’attività fisica e il tempo trascorso all’aria aperta nella natura sono momenti sempre più rari, proprio per questo motivo entra in gioco Pin Bike.

Un’idea a dir poco geniale quella dei creatori dell’App! Incentivare l’attività fisica in bicicletta, regalando bonus per chi decide di fare una pedalata all’aria aperta per puro svago, per metodo di trasporto o per vero e proprio sport. Interessante vero? Ma non solo:

Un’ottima opportunità anche per chi vuole risparmiare di carburante, l’app infatti è stata creata con l’obbiettivo non solo di promuovere l’attività fisica, ma anche di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili; Inoltre, grazie ai buoni acquisto, favorisce un ritorno ad un’economia locale, minata purtroppo anche dallo shopping online.

Questa è la visione dei creatori che hanno portato la loro idea ad essere una vera e propria realtà. Per adesso la convenzione è riservata solo ad alcuni Comuni in Italia, ma precisiamo che L‘iniziativa è solo all’inizio e promette di espandersi. A breve potremo usufruirne su tutto il territorio nazionale.

come funziona l’App che ti fa guadagnare in bicicletta

I lavoratori e gli studenti che installano l’applicazione riceveranno dai 20 ai 25 centesimi per ogni km effettuato nelle tratte casa/scuola e casa/lavoro e fino a 4 centesimi nelle tratte generiche individuate all’interno del perimetro urbano. Il tutto collegato ad un dispositivo GPS che consentirà alle Amministrazioni di monitorare gli spostamenti. Non c’è nulla da preoccuparsi per la propria privacy perchè è supportato il fattore antifrode; La tecnologia degli sviluppatori ha ideato sistemi innovativi, che vengono montati sulle bici di ogni aderente. Tra l’altro, un nuovo aggiornamento dell’app sarà dedicato al tracciamento dei monopattini elettrici, così da poterli includere assieme alle bici.

Accumulando chilometri si accumulano buoni acquisto, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Questi buoni saranno spendibili solamente nelle attività commerciali della città. Buona notizia anche per i lavoratori: l’accumulo dei punti può avvenire anche tramite carpooling, ovvero se i dipendenti condividono l’auto per andare insieme al lavoro. Ogni Amministrazione Locale potrà poi adottare iniziative in autonomia, così facendo ogni regione potrà aggiungere promozioni speciali per determinati periodi. Arrivati a questo punto è giunta l’ora di scoprire quali sono i comuni aderenti:

Chi desidera informarsi più dettagliatamente su come funziona Pin Bike può consultare il sito Ufficiale. Al momento, l’iniziativa è attiva a Bari, Foggia, Pescara, Bergamo e negli 11 Comuni del Patto della zona Ovest nell’Area Metropolitana di Torino.